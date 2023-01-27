В Египте археологи нашли самую древнюю мумию

Исследователи обнаружили гробницу недалеко от столицы Каира, возможно содержащую самую древнюю и наиболее сохранившуюся мумию, сообщает Zakon.kz.

Мумию возрастом 4300 лет нашли на дне 15-метровой шахты в недавно обнаруженной группе гробниц пятой и шестой династий рядом со Ступенчатой пирамидой в Саккаре, сообщает Reuters.

По словам руководителя археологической группы Захи Хавасса, мумия мужчины по имени Гекашепес находилась в известняковом саркофаге, который был запечатан раствором.

"Эта мумия может быть самой древней и самой "полной" мумией, найденной в Египте на сегодняшний день". Бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс

Среди других найденных гробниц была одна, принадлежавшая Хнумджедефу, который был надзирателем вельмож и жрецом во времена правления последнего фараона пятой династии Унаса. Она была украшена сценами повседневной жизни.



Другая гробница принадлежала Мери, "хранителю тайн и помощнику великого вождя дворца".

Среди гробниц нашли множество статуй, в том числе одну, изображающую мужчину и его жену, а также нескольких слуг.