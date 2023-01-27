Народным артистам Казахстана в два раза увеличат надбавки к зарплате

Министерство культуры и спорта подготовило изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается работникам, имеющим:

почетное звание "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики – увеличить надбавку с 50 до 100% от базового должностного оклада (БДО);

почетное звание "Заслуженный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики – получат как и ранее надбавку в 30% от БДО.

Как поясняют в Минкультуры, повышают надбавки деятелям искусства по личному поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Twitter от 23 мая 2022 года как оценки заслуг деятелей искусства со стороны государства, развития и совершенствования профессиональных качеств деятелей искусств.

Вместе с тем это послужит мотивацией для остальных деятелей искусств к повышению уровня профессионального мастерства и созданию новых произведений искусств.

"Сохранение традиций и популяризация отечественного культурного наследия жизненно необходимы для воспитания будущих поколений. Повышение интереса к творческому росту у молодого поколения деятелей искусств и преемственности поколений", – говорится в обосновании.

В Минкультуры посчитали, что для реализации проекта потребуется выделение дополнительных средств из республиканского и местного бюджетов для увеличения надбавки от 50% до 100% от базового должностного оклада лицам, которым присвоено звание "Народный артист Казахстана".

Дополнительная потребность из республиканского бюджета на 2023-2025 годы составляет 11 584 тысячи тенге, из них:

на 2023 год – 3 144 тысячи тенге;

на 2024 год – 3 843 тысячи тенге;

на 2025 год – 4 597 тысяч тенге.

Дополнительная потребность из местных бюджетов составляет 4 906 тысяч тенге на 2023-2025 годы, из них:

на 2023 год – 1 628 тысяч тенге;

на 2024 год – 1 628 тысяч тенге;

на 2025 год – 1 650 тысяч тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 февраля.