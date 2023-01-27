Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро – 502,62 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459,5 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,42 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 502,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461,5 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,6 тенге.