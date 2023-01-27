Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 января 2023 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро – 502,62 тенге, рубля – 6,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459,5 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,42 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 502,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461,5 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,6 тенге.



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