Названы десять аргументов против кофе

С кофе начинает день огромное количество людей на планете. Однако российский диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова убеждена: есть десять причин, чтобы на время поставить употребление этого напитка на паузу, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным работам международных исследователей, умеренное употребление кофе снижает риск развития распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Однако все же есть ситуации, когда любые плюсы самого популярного напитка не сравнятся с минусами.

В публикации aif.ru Мансурова перечислила десять аргументов против кофе.

Первое. Ученые предполагают, что употребление кофе способно спровоцировать возникновение или рост уже имеющихся доброкачественных опухолей в груди.

Второе. Кофеин учащает сердцебиение. Это может вызвать повышенную тревожность или панические атаки.

Третье. Чрезмерно активное сердцебиение может стать причиной осложнений, в числе которых гипертонический криз, аритмия и даже инфаркт.

Четвертое. Кофеин приводит к резкому увеличению кислотности желудочного сока, что в свою очередь может усилить проблемы с ЖКТ.

Пятое. Кофе обладает легким слабительным эффектом. Это способно спровоцировать проблемы с кишечником.

Шестое. Кроме того, кофеин активизирует работу почек, что развивает раздражение мочевого пузыря.

Седьмое. Возможны проблемы, связанные со щитовидной железой.

Восьмое. Кофеин вымывает кальций из костей, а это является усугубляющим фактором при подобных заболеваниях.



Девятое. Кроме кальция, кофе "забирает" из организма и железо. При анемии оно и так в дефиците.

Десятое. И в заключение – могут возникнуть проблемы с лишним весом. Чем больше кофе – тем больше хочется есть, а значит, тем выше вероятность сорваться и съесть еще пару лишних килограммов.

Избавиться от пристрастия к бодрящему напитку не так просто. Тем более не нужно подходить к этому процессу кардинальным образом. Начните с небольших ограничений.

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