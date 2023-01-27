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Потепление до 10 градусов прогнозируют синоптики в выходные в Казахстане

Потепление до 10 градусов прогнозируют синоптики на выходных в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане с 28 по 30 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на территории страны значительных изменений в погоде не ожидается.

"По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. Остальная территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, резких перепадов температурного фона не ожидается.

  • На юге прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от 2 мороза до 5 тепла;
  • в северных и горных районах юга – от 5 мороза до 5-10 тепла;
  • на юго-востоке страны – от 2 мороза до 3 тепла.

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