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Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"На западе и юге республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По Казахстану – туман и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки +10+20°. Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах – заморозки -1-3°.

16 октября в Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильные осадки.

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