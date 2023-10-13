Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.
"На западе и юге республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".
По Казахстану – туман и усиление ветра.
На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки +10+20°. Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах – заморозки -1-3°.
16 октября в Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильные осадки.
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