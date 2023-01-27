В Казахстане изменились правила присуждения грантов для обучения в вузе

Правительство Казахстана постановлением от 23 января 2023 года внесло изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила присуждения грантов внесено дополнение о том, что теперь прием на обучение детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса.

Также говорится, что теперь конкурс на группы образовательных программ, по которым установлена квота для граждан РК из числа сельской молодежи, проводится следующим образом:

65% грантов от общего их количества по этим группам образовательных программ присуждается в порядке общего конкурса, а на остальные 35% грантов проводится конкурс только для сельской молодежи.

Ранее распределение было 70% на 30%.

Постановление вводится в действие с 6 февраля 2023 года.