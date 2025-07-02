Поступление по госгрантам на бакалавра и магистра: изменились правила

Министр науки и высшего образования приказом от 19 июня 2025 года внес изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", сообщает Zakon.kz.

В частности в правилах в новой редакции изложены ряд пунктов.

Так, говорится, образовательные гранты для полной и частичной оплаты высшего образования с присуждением степени "бакалавр" за счет средств республиканского бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным группам образовательных программ в соответствии с результатами ЕНТ согласно очередности групп образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8-1 статьи 26 Закона "Об образовании", и лиц, указанных в части 9 настоящего пункта.

При этом, дифференциация образовательных грантов высшего образования определяется решением Республиканской комиссией.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и результаты двух творческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ по родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной дисциплине и специальной дисциплине, за исключением поступающих на группы образовательных программ, требующих творческой подготовки.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ по родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения и требующих творческой подготовки, учитываются баллы по специальной дисциплине и результат творческого экзамена.

Перечень групп образовательных программ по родственным направлениям подготовки, предусматривающих сокращенные сроки обучения, утверждается уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Перечень организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) с указанием объема государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием для обучения в ведущих ОВПО молодежи из западных, густонаселенных и вновь образованных регионов определяется Республиканской комиссией.

Образовательные гранты для лиц из западных, густонаселенных и вновь образованных регионов присуждаются на конкурсной основе по конкретным регионам и группам образовательных программ в соответствии с результатами ЕНТ согласно очередности регионов и групп образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.

Победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет по перечню зачисляются с присуждением образовательного гранта на основании их заявления при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.

Международные и иностранные учебные заведения в Казахстане или их филиалы, созданные по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования, самостоятельно присуждают образовательные гранты на конкурсной основе по образовательным программам, заявленным поступающими.

Указывается, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров с высшим образованием, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

для поступления в национальные ОВПО – не менее 65 баллов , в области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов , в области "Здравоохранение" – не менее 70 баллов , в областях "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов, в направлении подготовки "Право" – не менее 75 баллов ;

, в области образования "Педагогические науки" – , в области "Здравоохранение" – , в областях "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − в направлении подготовки "Право" – ; для поступления во вновь созданные национальные ОВПО, и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью – не менее 50 баллов , а по области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов , по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов , по направлению подготовки "Право" – не менее 75 баллов ;

, а по области образования "Педагогические науки" – , по области образования "Здравоохранение" – , по направлению подготовки "Право" – ; для поступления в другие ОВПО – не менее 50 баллов, в области "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, в области "Здравоохранение" – не менее 70 баллов, в направлении подготовки "Право" – не менее 75 баллов.

При этом по Истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5-ти баллов, а по грамотности чтения и математической грамотности – не менее 3-х баллов.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджета на обучение по родственным направлениям подготовки кадров с высшим образованием, предусматривающим сокращенные сроки обучения, допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов и по области образования "Педагогические науки" – не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзамену.

При этом указанные требования не распространяются для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

Также говорится, что конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, лиц с инвалидностью первой и второй групп, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение по выбранной группе образовательных программ, детей из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой и второй групп, граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву проводится по утвержденным квотам от общего объема утвержденного государственного образовательного заказа среди указанных категорий.

При этом конкурс в рамках квоты для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, проводится в соответствии с Правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот.

Указанные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на получение образовательного гранта, распространяются на все заявленные группы образовательных программ.

В случае, если в направлениях подготовки, по которым выделена квота, имеются также группы образовательных программ с творческим экзаменом, то при присуждении образовательных грантов сравнивается результат тестирования участника в ЕНТ в процентном отношении к максимально возможному баллу с округлением до одного знака после запятой.

При одинаковых показателях баллов, образовательные гранты присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома.

При одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома, учитываются баллы, набранные по профильному предмету или творческому экзамену.

На основании решения Республиканской комиссии издается приказ уполномоченного органа в области науки и высшего образования и поступающим выдаются свидетельства.

Списки обладателей образовательного гранта высшего образования публикуются в средствах массовой информации.

В случае отказа обладателя от образовательного гранта высшего образования или его неявки в ОВПО до зачисления, свидетельство, заявление абитуриента или акт о неявки, а также письмо-уведомление ОВПО о неявке передаются в информационную систему НЦТ до 25 сентября текущего года.

При повторном отказе от образовательного гранта, присужденного за счет отказных грантов, образовательные гранты передаются в уполномоченный орган в области науки и высшего образования.

При осуществлении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального, а также местного масштабов, сроки присуждения образовательного гранта, выдачи свидетельства, возврата образовательных грантов определяются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Информация об изменении сроков публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области науки и высшего образования, в средствах массовой информации, на соответствующих компонентах веб-портала "электронного правительства" в течение 5 рабочих дней со дня введения ограничительных мероприятий.

Вместе с тем уточняется, что в конкурсе на присуждение образовательного гранта послевузовского образования учитываются баллы результатов КТ, по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы образовательных программ.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта послевузовского образования необходимо набрать по результатам КТ:

в научно-педагогическую магистратуру, в том числе по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки и знания арабского языка – не менее 75 баллов , при этом, по иностранному языку – не менее 25 баллов , по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов , по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов , по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов ;

, при этом, по иностранному языку – , по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – , по второй профильной дисциплине – , по тесту на определение готовности к обучению – ; в профильную магистратуру с казахским, русским или с английским языком обучения – не менее 30 баллов, при этом, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

При одинаковых показателях результатов КТ, преимущественное право получают лица, имеющие высокий балл по результатам теста по профилю группы образовательных программ, затем учитываются результаты теста на определение готовности к обучению, далее результаты теста по иностранному языку, а затем – GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) в приложении к диплому (предыдущего уровня образования).

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ областей образования "Педагогические науки", "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также направлений подготовки кадров "Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и управление" по желанию освобождаются от блока иностранного языка и теста на определение готовности к обучению КТ в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations – Грэдуэйт Рекорд Экзэминейшнс).

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта послевузовского образования поступающий подает заявление в приемную комиссию ОВПО.

Прием заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта осуществляется через информационную систему НЦТ в следующие сроки:

с 12 по 18 августа календарного года;

с 12 по 18 декабря календарного года.

Поступающий в магистратуру в заявлении указывает группу образовательных программ и три ОВПО.

При осуществлении ограничительных мероприятий, в том числе карантине, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального, а также местного масштабов, сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта послевузовского образования определяются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Информация об изменении сроков публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области науки и высшего образования, в средствах массовой информации, на соответствующих компонентах веб-портала "электронного правительства" в течение 5 рабочих дней со дня введения ограничительных мероприятий.

Отмечается, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта МИО поступающий подает в приемную комиссию ОВПО документы для оплаты высшего образования с 5 по 10 августа текущего года или для оплаты послевузовского образования – с 20 по 25 августа текущего года.

При введении чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального, а также местного масштабов, сроки приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет местного бюджета определяются МИО.

Информация об изменении сроков публикуется на официальном интернет-ресурсе МИО, в средствах массовой информации, на соответствующих компонентах веб-портала "электронного правительства".

Также уточняется, что республиканская комиссия по присуждению госгрантов формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области науки и высшего образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и ассоциации высших учебных заведений РК.

Количество членов Республиканской комиссии составляет нечетное число. Заседания республиканской комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третьих ее состава.

Приказ вводится в действие 11 июля 2025 года.