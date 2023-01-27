Касымбек рассказал Токаеву о планах по развитию Астаны на 2023 год

27 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Главе государства была представлена информация о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.

Женис Касымбек отчитался о реализации нацпроекта "Комфортная школа".

В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тыс. ученических мест, их строительство начнется в этом году.

Глава государства также был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций.

К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 млн кв. м жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.

26 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, который рассказал президенту о предстоящих реформах.