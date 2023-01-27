В ЦИК рассказали о размерах избирательных взносов

На заседании Центральной избирательной комиссии обсуждены размеры взносов партий и кандидатов для участия в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила член ЦИК Сабила Мустафина, самый большой взнос для кандидатов и политических партий, выдвигающих списки на выборы в Мажилис.



"Политические партии, выдвинувшие списки на выборах в Мажилис Парламента, до регистрации и после проверки на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК" вносят из средств партии на счет ЦИК избирательный взнос в размере 15 МЗП, это по номиналу 1 050 000 тенге за каждое лицо, включенное в партийный список". Член ЦИК Сабила Мустафина

Она отметила, что в соответствии с законодательством избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса 5% и более голосов избирателей. Политические партии, получившие на предыдущих выборах депутатов Мажилиса 3-5%, а также до 3% голосов, избирательный взнос уплачивают в размере 50% и 70%, соответственно (525 000 тенге и 735 000 тенге) за каждого кандидата, включенного в список.

Кандидаты по одномандатным округам на выборах в Мажилис также вносят на счет ЦИК избирательный взнос размере 15 минимальных заработных плат (1 050 000 тенге).

"На выборах депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы политические партии вносят из своих средств на счет местного исполнительного органа избирательный взнос в размере 5 МЗП, или 350 000 тенге, за каждое лицо, включенное в список". Член ЦИК Сабила Мустафина

Избирательный взнос в этом случае не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов соответствующего маслихата 5% и более голосов. Политические партии, получившие по данному территориальному избирательному округу на предыдущих выборах депутатов маслихатов 3-5% или 1-3% голосов избирательный взнос уплачивают до регистрации и после проверки на соответствие в размере 50% и 70%, соответственно (175 000 тенге или 245 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.

Кандидат на выборах в маслихат по одномандатному округу до регистрации и после проверки на соответствие вносит на счет МИО избирательный взнос в размере 5 МЗП, или 350 000 тенге.

Взнос возвращается кандидату или политической партии в случаях, если по итогам выборов кандидат или политическая партия набрали не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата по одномандатному округу или единственного кандидата, включенного в партийный список. Во всех остальных случаях избирательный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней пройдут в Казахстане 19 марта.

1 МЗП в 2023 году = 70 000 тенге.