Выборы в Мажилис и в маслихаты пройдут в один день – ЦИК

Календарные планы проведения внеочередных выборов в Мажилис Парламента и маслихатов всех уровней утвердили на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании ЦИК принято постановление о проведении выборов в Мажилис Парламента РК и в маслихаты всех уровней.



"Предлагается провести в один день 19 марта выборы как депутатов Мажилиса, так и маслихатов всех уровней. Поручаю территориальным избирательным комиссиям областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента принять соответствующие меры". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

О сроках избирательной кампании и ее этапах рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

"В соответствии с Конституцией РК Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном Конституционным законом по смешанной избирательной системе. По системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа и по одномандатным территориальным округам. Согласно Конституционному закону РК "О выборах в РК", 69 депутатов Мажилиса избираются по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

Он также сообщил, что на территории Казахстана в 13 регионах по одному одномандатному округу, в 2 регионах – городе Алматы и Туркестанской области – по три округа, в пяти регионах – Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, городах Астана и Шымкент – по два избирательных округа.

"Что касается выборов депутатов маслихатов – всего в РК 223 маслихата разного уровня. Постановлением ЦИК установлено, что численность мандатов – 3415. 20 маслихатов областных и городов республиканского значения и столицы, в них 668 мандатов, городских 37 маслихатов, в них 617 мандатов, и основная часть – это районные маслихаты, их 166, в них 2130 мандатов. Все они подлежат избранию в текущую кампанию". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

Он также отметил, что депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной системе. По системе пропорционального представительства на территории единого территориального избирательного округа избирается 50% депутатов и вторая половина – по одномандатным округам. На уровне маслихатов городов и районов все депутаты будут избраны исключительно по мажоритарной системе.

По словам Константина Петрова, с учетом совмещения выборов в центральные и местные представительные органы установлены единые сроки выдвижения, регистрации и других этапов избирательных кампаний депутатов Мажилиса и маслихатов.

Выдвижение начинается со дня опубликования указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18.00 по местному времени в каждом регионе 8 февраля. ​Регистрация кандидатов продлится с 20 января до 18.00 часов 18 февраля.

​Предвыборная агитация будет проводиться с момента завершения этапа регистрации и до 00.00 18 марта. 18 марта – день тишины, 19 марта – день голосования.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса Парламента назначены указом президента на 19 марта 2023 года.