Бибисара Асаубаева победила титулованного шахматиста Сергея Карякина

Казахстанская шахматистка, двухкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева преподнесла сюрприз на турнире "Шахматные звезды" в Москве. Она сумела переиграть 10-й номер мирового шахматного рейтинга россиянина Сергея Карякина, сообщает Zakon.kz.

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Бибисара Асаубаева обыграла Сергея Карякина (рейтинг – 2739) в 7-м туре престижных соревнований "Шахматные звезды" в категории "рапид". Тем самым казахстанка нанесла единственное поражение на турнире одному из самых титулованных шахматистов планеты. Но, несмотря на это, российский гроссмейстер занял 2-е место по итогам 9-ти туров с активом 4 балла.

В свою очередь Бибисара Асаубаева, которая на этих состязаниях выступает с самым наименьшим рейтингом – 2359, завершила турнир в рапиде на 6-й позиции. В ее копилке 4 очка (2 победы, 4 ничьи и 3 поражения).

28 января стартуют соревнования в блице.