Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Бибисара Асаубаева победила титулованного шахматиста Сергея Карякина

Шахматы Турнир Шахматные звезды Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка, двухкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева преподнесла сюрприз на турнире "Шахматные звезды" в Москве. Она сумела переиграть 10-й номер мирового шахматного рейтинга россиянина Сергея Карякина, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Бибисара Асаубаева обыграла Сергея Карякина (рейтинг – 2739) в 7-м туре престижных соревнований "Шахматные звезды" в категории "рапид". Тем самым казахстанка нанесла единственное поражение на турнире одному из самых титулованных шахматистов планеты. Но, несмотря на это, российский гроссмейстер занял 2-е место по итогам 9-ти туров с активом 4 балла. 

В свою очередь Бибисара Асаубаева, которая на этих состязаниях выступает с самым наименьшим рейтингом – 2359, завершила турнир в рапиде на 6-й позиции. В ее копилке 4 очка (2 победы, 4 ничьи и 3 поражения).

28 января стартуют соревнования в блице.   

Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Землетрясение ощущалось в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления