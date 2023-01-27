Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января

На юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные регионы будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью.


"На юго-западе с прохождением фронтальных разделов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на севере, юго-востоке – усиление ветра, на западе и юге страны – туман".  РГП "Казгидромет" 

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -9-11°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем около 0°С.

В Шымкенте –  переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +3+5°С.

Читайте также

Бывший вице-министр стал первым замакима Мангистау

Как спланировали линию БРТ в новом генплане Алматы

Кому из знаков зодиака больше повезет в любви в феврале

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Землетрясение ощущалось в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления