На юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные регионы будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью.





"На юго-западе с прохождением фронтальных разделов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на севере, юго-востоке – усиление ветра, на западе и юге страны – туман". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -9-11°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем около 0°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +3+5°С.