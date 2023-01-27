Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара еще снизился на торгах 27 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,43 тенге, снизившись на 0,88 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по остальным валютам не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 502,62 тенге, рубля – 6,69 тенге, китайского юаня – 68,02.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,5-464 тенге, евро – по 498-504 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 27 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,69%, до 88,07 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,59%, до 81,49 доллара за баррель.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 января

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Землетрясение ощущалось в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления