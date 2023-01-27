Слушай голос разума, а не шелест купюр: как алматинцев призывают бороться против коррупции

Появившиеся на улицах южного мегаполиса баннеры и билборды на антикоррупционную тематику вызвали неоднозначную реакцию у горожан, сообщает Zakon.kz.

Многие алматинцы заметили на улицах города билборды с антикоррупционным смыслом – "Даешь на лапу? Хватит кормить зверя", "Одна взятка – два преступника", "Эти решетки тебе не к лицу", "Слушай голос разума, а не шелест купюр", "Коррупции всегда светит красный", "Все тайное становится явным", "Коррупция – величайшая пандемия современности", "Берете взятки сейчас? Ваши дети будут давать взятки потом" и другие.

Фото: Антикор по г. Алматы

Горожане оценили необычную творческую задумку заказчиков и дизайнеров и высказали в соцсетях немало хвалебных слов, восхищений, одобрений, заметив, что такие интересные, креативные плакаты-призывы заставляют задуматься о недопустимости коррупции в каком бы то ни было виде.

Фото: Антикор по г. Алматы

Другие шутливо отреагировали: значит, в их любимом мегаполисе сидят одни взяточники, коль со всех билбордов просят нещадно с ними бороться.

Фото: Антикор по г. Алматы

Третьи полагают, что, видимо, будет большая чистка среди взяточников, и многие пойдут за решетку, ведь не зря о них так громко заговорили с баннеров, пусть и обезличено пока.

Фото: Антикор по г. Алматы

Но были и такие, кто не совсем понял, что имеется в виду под той или иной надписью. К примеру, один из городских активистов по поводу слогана "Животных не кормить" высказал мнение, что эту фразу можно воспринять не только в переносном смысле слова, но и в прямом, как будто власти города на самом деле призывают людей не заботиться о братьях наших меньших.

Исполнитель этих билбордов – графический дизайнер, художник Константин Угай – рассказал, какие идеи, подходы, слоганы взяты им за основу их создания и почему некоторые из них вызвали неоднозначную реакцию у горожан.

"Насколько я знаю, шумиха поднялась только вокруг одного баннера – "Животных не кормить". Но я видел как негативные, так и положительные комментарии от людей, которые вдумались и поняли смысл этого посыла, что это был призыв не давать взятку. В соцсетях баннеров с таким слоганом достаточно много, на них обычно изображаются какие-то животные в костюме чиновника, которому протягивают деньги, то есть как бы в лоб говорят, что коррупцией заниматься нельзя. Мне хотелось избежать такого шаблона и показать это несколько завуалированно, чтобы люди остановились, призадумались, и что-то хорошее пришло им в голову. Такой баннер все запомнят". Графический дизайнер, художник Константин Угай

По словам Константина, в Алматы еще не все билборды и баннеры развешаны, их изготовлено гораздо больше.

Фото: Антикор по г. Алматы

"Я постоянно двигаюсь по городу и вижу, что еще не все наши работы появились, половины пока нет. Думаю, их будут постепенно выставлять. Нам всегда хочется идти дальше и делать работу лучше, интереснее, и с этой задачей мы справились, наша продукция получилась красивой, привлекательной, цепляющей глаз. Надписи, казалось бы, простые, но в то же время имеют глубокий смысл, заставляют задуматься. Билборды полезны тем, что всегда маячат перед глазами и напоминают, что борьба с коррупцией ведется, и вы можете помочь, можете стать частью борьбы с этим злом", – сказал художник.

Фото: Антикор по г. Алматы

"На всех билбордах и баннерах крупным шрифтом указан номер Антикора – 1424, по которому можно позвонить и сообщить о каких-то коррупционных действиях, которые человек заметил или о которых знает. То есть это не просто рекламная продукция, а напоминание, чтобы люди в потоке огромного количества информации, который каждый день льется на них, не забывали, что наши граждане, общество и государство против коррупции, что с ней борются, и тоже помогали по мере возможности", – подчеркнул Константин Угай.

Фото: Антикор по г. Алматы

Заказчики – Антикор и акимат Алматы – дали дизайнерам-художникам большую креативную свободу. Одни слоганы они придумали сами, другие им подсказали, посоветовали, третьи являются производными от каких-то популярных изречений.

"У нас была возможность обдумать, поискать хорошие приемлемые варианты, идеи и тщательно их проработать. Мы изготовили серию билбордов, которые в течение года будут появляться на улицах города, поэтому призываю всех горожан чаще отрываться от телефонов, поднимать голову и обращать на них внимание, они красивые, интересные и со смыслом. К слову, они размещены не только в Алматы, но и в других городах страны". Графический дизайнер, художник Константин Угай

Фото: Антикор по г. Алматы

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы города Алматы Данияра Таумурата, оригинальные билборды наших дизайнеров привлекли внимание даже жителей соседних стран – России и Узбекистана, которые положительно отозвались о них в соцсетях.

"Мы хотели отойти от изготовления типовых баннеров, они уже теряют свою актуальность и становятся незамеченными, поэтому к этой работе привлекли молодежь со свежим взглядом, энергией и активной гражданской позицией, и не ошиблись в выборе. Группа молодых дизайнеров и рекламщиков подошла к заданной теме креативно, используя свой большой творческий потенциал. Взять, к примеру, баннер со слоганом "Даешь на лапу? Хватить кормить зверя", где нарисована рука человека и лапа зверя. В данном случае под словом "зверь" имеется в виду коррупционер. То есть мы призываем людей прекратить давать взяточникам". Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы г. Алматы Данияр Таумурат

Другой баннер называется "Коррупция неистребима, пока ты проходишь мимо". Многие ошибочно думают: "Я взятки не беру и не даю, и меня это не касается". Молчаливый свидетель – он как участник коррупции, и если каждый из нас не будет молчать, а будет говорить "нет подкупу", то мы сможем прервать этот порочный круг. Как говорится, если хочешь изменить мир, начни с себя. С коррупцией надо бороться всем миром, только тогда ее можно победить, считает Данияр Таумурат.

Фото: Антикор по г. Алматы

Разработанные билборды – достаточно эффективный инструмент по укреплению антикоррупционного мировоззрения граждан и привлечению внимания общественности к проблеме коррупции, которая уже многие годы волнует казахстанцев. Нельзя сказать, что этот вопрос умалчивается. Напротив, он постоянно рассматривается на всех уровнях власти, но ожидаемых результатов это пока не дает, поэтому очень важно, чтобы в борьбе с коррупцией участвовал каждый казахстанец.

"По этой причине мы и начали совместную работу с молодыми дизайнерами и акиматом города. Ребята изготовили серию билбордов, привлекающих внимание горожан своей неординарностью, оригинальностью. Предварительно мы изучили международный опыт по выпуску наглядно-агитационной продукции против коррупции. Считаю, задумка удалась, некоторые баннеры и билборды вызвали живой интерес и обсуждение в соцсетях, в том числе со стороны блогерского сообщества. Сегодня эти баннеры нашли свое распространение по всей стране, и мы рады, что наша творческая команда достигла таких успехов". Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы г. Алматы Данияр Таумурат

На изготовление билбордов не потребовалось больших денег, отметил Данияр Таумурат. Финансовые затраты как таковые были связаны в основном с распечаткой продукции. Молодые дизайнеры решили внести свою лепту в это доброе дело и попросили только, чтобы покрыли им мелкие расходы, связанные с технической частью реализации проекта. Также был привлечен неправительственный сектор, который тоже оказал поддержку со своей стороны.

"В этом году мы продолжим создавать новые тренды, новые подходы в формировании антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупции у населения, причем у всех возрастных групп, поскольку наши баннеры затрагивают разные сферы человеческой деятельности. Кроме билбордов, снимаем видеоролики, фильмы, телепередачи. Антикоррупционная деятельность должна проводиться системно, постоянно, с этой целью в Казахстане была принята Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, где задействованы все госорганы". Заместитель руководителя Антикоррупционной службы г. Алматы Данияр Таумурат

О любых коррупционных проявлениях граждане могут позвонить на Call centre 1424.