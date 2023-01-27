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Житель Тараза проглотил зубочистку

Житель Тараза проглотил зубочистку Фото: pixabay
54-летний житель Тараза обратился к врачам из-за сильной боли в животе. После проведенной томографии выяснилось, что мужчина проглотил зубочистку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, при обращении мужчина рассказал, что его четыре дня мучали приступы боли, но к врачам он не обращался.

Отмечено, что врачи-хирурги провели компьютерную томографию. На снимках была обнаружена зубочистка, застрявшая в брюшной полости. Пациенту экстренно провели операцию.

"Во время оперативного вмешательства извлечена длинная тонкая деревянная палочка (зубочистка) длиной 4 см и диаметром 2 мм".Пресс-служба областного управления здравоохранения

Когда мужчина пришел в себя, то уточнил, что до поступления в больницу ел казы. Он, как заявили медики, не заметил, что вместе с мясом проглотил зубочистку.

В конце 2022 года в Алматы трехлетний малыш проглотил батарейку. Мама малыша уточнила, что сын держал в руках батарейку, а потом внезапно проглотил ее.

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Анастасия Московчук
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