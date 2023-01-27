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Законодательство РК

Список лиц, получающих иностранное финансирование, будет размещаться на сайте КГД

КГД будет публиковать списки организаций, получающий иностранное финансирование Фото: Zakon.kz
Комитет госдоходов МФ РК подготовил дополнения в Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется указанные правила привести в соответствие с новыми требованиями Налогового кодекса, и обязать Комитет государственных доходов МФ РК размещать на своем интернет-ресурсе kgd.gov.kz "Реестр лиц, получающих деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства" по итогам полугодия, но не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.

Также разработана форма ведения реестра, в которой указывается: БИН – Бизнес-идентификационный номер организации, либо ИИН – Индивидуальный идентификационный номер; название организации либо фамилия, имя, отчество лица.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

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