В Алматинской области завод простаивает из-за нерасторопности подрядной организации

По поручению главы государства защита прав предпринимателей, исключение административных барьеров и незаконных действий должностных лиц в сфере предпринимательства определены основными приоритетами Антикоррупционной службы.

В данном направлении Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области изучается факт длительного подключения завода по производству безалкогольных напитков компании ТОО "Pure Pack" к внешним инженерным сетям по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению.



В 2020 году компания получила положительное решение Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития на получение государственной поддержки и финансирования проекта в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2025".

На основании данного решения между управлением и ТОО "Монолит" заключен договор на выполнение работ по строительству внешних инженерных сетей на сумму 385 млн тенге.

Работы по строительству инженерных сетей начаты в июне 2021 года и первоначальный срок завершения определен на октябрь 2021 года.

По предварительным данным, порядка 80% выделенных средств переведены. Однако до настоящего момента работы не закончены. Фактически более 180 млн тенге выплачены необоснованно. По ним отсутствуют выполненные работы.

Более того, сроки проекта неоднократно увеличивались и, согласно последним изменениям, завершение проекта планируется в марте 2023 года.

В свою очередь сложившиеся обстоятельства ограничивают деятельность ТОО "Pure Pack" по полноценному запуску производства. Соответственно, остается нереализованным потенциал завода по трудоустройству местного населения, отсутствуют должные налоговые поступления, усугубляется инвестиционный климат региона.

"Антикоррупционной службой подготовлено информационное письмо на имя руководства региона о необходимости обеспечения должного контроля за деятельностью подрядной организации, срочного завершения проекта и полноценного запуска производственных лент ТОО "Pure Pack". Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Серик Орымбетов

Приоритет антикоррупционной политики заключается в реальной поддержке всех начинаний бизнеса.

Контроль за целевым использованием выделяемых средств на государственную поддержку бизнеса должен сопровождаться на всех этапах, вплоть до запуска производства.

В случае поступления сигналов незаконного воспрепятствования бизнесу со стороны должностных лиц государственных органов Антикоррупционной службой будут применяться меры уголовно-правового воздействия.