При атаке на посольство Азербайджана в Иране погиб охранник

27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Погиб 43-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны и убил начальника службы безопасности. Ранения получили еще два охранника, сообщает Trend.az.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Нападавшим был 50-летний мужчина.

По предварительным данным, он подъехал к административному зданию на автомобиле Pride вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком.

Сначала он угрожал охраннику, который был без оружия, вошел в посольство и начал стрелять. Позже полицейские задержали нападавшего.

Из-за атаки посла Ирана в Азербайджане вызвали в МИД. Посол Ирана Сейед Аббас Мусави решительно осудил вооруженный инцидент против посольства.