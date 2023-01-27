При атаке на посольство Азербайджана в Иране погиб охранник
Фото: скриншот видео
27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Погиб 43-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны и убил начальника службы безопасности. Ранения получили еще два охранника, сообщает Trend.az.
В настоящее время ведется расследование инцидента. Нападавшим был 50-летний мужчина.
По предварительным данным, он подъехал к административному зданию на автомобиле Pride вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком.
Сначала он угрожал охраннику, который был без оружия, вошел в посольство и начал стрелять. Позже полицейские задержали нападавшего.
Из-за атаки посла Ирана в Азербайджане вызвали в МИД. Посол Ирана Сейед Аббас Мусави решительно осудил вооруженный инцидент против посольства.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ