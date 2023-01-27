Шымкент готовится к первому в своей истории хоккейному турниру

28 января на арене Ледового дворца спорта Шымкента состоится первый для города хоккейный турнир "Ice Games 3x3". На ледовую площадку выйдут самые знаменитые казахстанские хоккеисты для игры в непривычном формате 3х3.

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Организаторы турнира - Казахстанская федерация хоккея и международная беттинг-компания Parimatch - считают, что игры в формате "3х3" станут популярными у казахстанских любителей спорта.

Фото: Parimatch

Шымкент и хоккей. Казалось бы, эти слова находятся на противоположных полюсах. Но организаторы турнира "Ice Games 3x3" на пресс-конференции, предваряющей грандиозный праздник хоккея, постарались убедить, что формат "3х3" имеет большое будущее, потому что это динамичный, техничный и очень зрелищный вид спорта.



"В 2023 году этот формат игры мы планируем проецировать на весь Казахстан. Шымкент выбран для старта не случайно – очень благодарная публика, классные болельщики, классная солнечная погода. В крупных городах Казахстана хоккей популярен. В Алматы на хоккей ходят и его любят. Мы хотим, чтобы любовь к спорту и, в частности, к хоккею, была в каждом городе, а любовь надо прививать постепенно. И мы начинаем с Шымкента. Чтобы привлечь в хоккей желающих заниматься, нужен пример, и, желательно, "звездный". Сейчас формат "три на три" набирает популярность. В матче нашего турнира будут участвовать такие игроки, которые могут зрелищно сыграть в нестандартном турнире "3х3". Наша цель - чтобы, глядя на игру спортивных "звезд", у детей, подростков и взрослых росло желание заняться спортом", - рассказала о глобальных целях турнира директор по бренд-маркетингу Parimatch Kazakhstan Надежда Рязанцева.

Фото: Parimatch

Хоккейный формат "3х3" только зарождается как вид спорта, но имеет большой потенциал. Как считают в Parimatch Kazakhstan, важно быть не в потоке, а впереди, и смотреть далеко вперед. Главное – взрастить любовь к игре и тогда даже проблемные вопросы будут постепенно решаться. Появятся ледовые площадки, профессиональные команды и высококлассные специалисты, которые будут тренировать желающих. А то, что у формата "3х3" есть и олимпийские перспективы, придает этому виду спорта дополнительный стимул.

Фото: Parimatch

"Предполагается, что в 2026 году хоккей "3х3" может быть включен в разряд олимпийских видов спорта. Это очень динамичный вид хоккея, с обилием голевых моментов. Именно этот формат предполагает, что хоккей станет более зрелищным, где будет много голевых моментов, голов. Зритель, смотря на атакующий хоккей, получает большой эмоциональный заряд. Хоккей пять на пять более прагматичен, там не так много свободного пространства, льда, времени и если ты ошибся, то тебя подстрахуют твои товарищи по команде. Цена ошибки в формате "3х3" существенно выше. Провалился, а дальше следует наказание – атака соперника и, нередко, гол. Этот вид хоккея более техничен, требует очень хорошей физической подготовки, хорошего катания, умения быстро думать и быстро принимать решение", - высказал свое одобрение новому формату игры Константин Пушкарев, звезда казахстанского хоккея, игрок ХК "Барыс" и сборной Казахстана.

Фото: Parimatch

Первые шаги по зарождению хоккея на юге страны уже сделаны. На слуху команды "Туран", "Торнадо". Хоккеисты успешно играют в своих подгруппах, становясь и призерами, и чемпионами среди детско-юношеских команд.



"Сейчас в городе и области в общей сложности более 100 человек играют в командах. Из них больше 80 – это молодые хоккеисты, которые в будущем могут стать крепкой основой для молодежной команды. Так, в Актобе создали молодежную команду, появились болельщики, а затем появилась и взрослая профессиональная команда. Партнер казахстанской хоккейной федерации компания Parimatch Kazakhstan с удовольствием нас поддержала. И мы считаем, что наши совместные усилия, проведение спортивных хоккейных праздников, хоккейных турниров стимулирует развитие хоккея в южном регионе", - выразил надежду управляющий директор Qazaqstan Hockey Ligalary Андрей Сачук.

Фото: Parimatch

Хоккейный турнир Parimatch "Ice Games 3x3" – это целый цикл хоккейных игр, которые планируется провести по всему Казахстану, который открывается в Шымкенте. А помимо захватывающей хоккейной игры и ярких голевых моментов, организаторы обещают интересную развлекательную программу – выступления юных фигуристов и артистов, конкурсы, призы, хорошее настроение и незабываемые впечатления, которые останутся надолго в памяти.



Сергей Павленко