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Тайник с похищенным в ходе январских событий оружием нашли в Таразе

найден схрон оружия Фото: ДП Жамбылской области
В массиве "Арай" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности обнаружили тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.
"25 января среди зарослей камышей местного канала обнаружено три единицы огнестрельного оружия: одноствольное гладкоствольное ружье марки Hatsan ESCORT PS (калибра 12 мм), которое было похищено в ходе январский событий из здания Департамента полиции области. А также одноствольное гладкоствольное ружье марки Maverick (калибра 12 мм), обрез одноствольного гладкоствольного ружья марки "ИЖ-18" (калибра 16 мм)".ДП Жамбылской области
нашли схрон сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области

Как отметили оперативники, в настоящее время начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

схрон оружия, тайник, ружья

Фото: ДП Жамбылской области

Только за январь текущего года сотрудниками по противодействию наркопреступности республики установлено пять схронов с оружием.

"Изъято три гладкоствольных оружия, три пистолета, три обреза, два газовых пистолета, один карабин, 10 гранат различных модификаций, более 400 патронов. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы".ДП Жамбылской области

Полицейские напоминают, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сведения о местонахождении оружия не преследуются законом Казахстана при непричастности к другим правонарушениям. При этом анонимность обратившегося гарантируется.

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