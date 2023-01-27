Посла Латвии обязали покинуть Россию в течение двух недель

Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает Zakon.kz.

Это следует из заявления МИД России. Ведомство вызвало временного поверенного в делах прибалтийского государства Атацию Рутку и выразило ей решительный протест в связи с решением Риги понизить уровень дипломатических отношений.

Ранее МИД Латвии сообщил, что понизит в знак солидарности с Эстонией дипломатический уровень отношений с РФ с 24 февраля. До этого числа российский посол Михаил Ванин должен покинуть страну.

МИД РФ, как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, не принял аргументов Латвии о солидарности с Эстонией и считает, что это решение вызвано "тотальной русофобией и желанием стать инициаторами враждебных шагов в отношении РФ".

Это желание, в свою очередь, активно поощряется Соединенными Штатами и другими недружественными для России странами, подчеркнули в МИД.