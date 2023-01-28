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В Риддере пьяная мать уронила двухлетнего сына с балкона

В Риддере пьяная мать уронила двухлетнего сына с балкона Фото: primeminister.kz
В Риддере женщина, пытаясь спуститься с балкона третьего этажа, уронила двухлетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Мальчик с травмами в тяжелом состоянии был доставлен в травматологическое отделение больницы, пишет Noks.kz.

Инцидент произошел 27 января.

О том, что женщина была в нетрезвом состоянии, сообщил официальный источник.

Она пыталась покинуть запертую квартиру через балкон, держа ребенка в руках.

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Восточно-Казахстанская область Риддер
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