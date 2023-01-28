Не менее семи человек погибли при стрельбе в синагоге в Иерусалиме

По меньшей мере семь человек погибли в результате теракта в районе синагоги в Иерусалиме, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of Israel, еще по меньшей мере десять человек пострадали. Подозреваемый, который открыл огонь, застрелен. Издание пишет, что теракт произошел в синагоге или рядом с ней.

Полиция Израиля уже назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

"Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован", — рассказали в правоохранительных органах.