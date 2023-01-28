Теракт в Иерусалиме: в полиции рассказали о террористе

Террористический акт в районе Неве Яаков совершил житель Восточного Иерусалима, который в последствии был ликвидирован, передает Zakon.kz

Как сообщил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман в Twitter городской полиции прступник выстрелил по нескольким людям, а затем уехал на своем автомобиле к перекрестку Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Использованный нападавшим пистолет изъяли.

"Террорист вышел из машины, полиция попыталась остановить его и ликвидировала при попытке скрыться", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале Ньюсач/Двач в израильских СМИ появилась фотография террориста.

Фото: https://t.me/ru2ch_news

Представитель "Хамаса" Хаззем Кассем заявил, что атака является ответом на проведённую вчера израильским спецназом операцию в Дженине, в ходе которой было убито 9 палестинцев.



Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате теракта в районе синагоги в Иерусалиме. Полиция Израиля уже назвала происшествие терактом.

