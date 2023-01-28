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Стоматологи назвали своих врагов - пять главных разрушителей зубной эмали

Стоматологи назвали своих врагов - пять главных разрушителей зубной эмали Фото: pixabay
Российские медики перечислили cамые вредные для зубов продукты, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория заявил, что на первом месте среди вредных продуктов, находится газировка. На вторую строчку антирейтинга попали липкие конфеты (тянучки, ириски, жевательные), а третье место заняла карамель.

Хотя в шоколаде содержание сахара меньше, чем в карамели, схема воздействия такая же, отметил Отхозория. При этом он уточнил, что наименее вреден черный шоколад. Несмотря на то, что соки в десять раз менее вредны по сравнению с газировками, они тоже разрушительно влияют на зубы из-за высокого содержания сахара и кислот в составе.

Стоматолог также перечислил продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Так, главными противниками белоснежной улыбки считаются чай, особенно зеленый, кофе, красное вино, газированные яркие напитки и энергетики, соусы (особенно соевый), ягоды и овощи яркого цвета (черника, ежевика, черная смородина, свекла, репа).


Елена Вебер
Россия
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