Стоматологи назвали своих врагов - пять главных разрушителей зубной эмали

Российские медики перечислили cамые вредные для зубов продукты, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория заявил, что на первом месте среди вредных продуктов, находится газировка. На вторую строчку антирейтинга попали липкие конфеты (тянучки, ириски, жевательные), а третье место заняла карамель.

Хотя в шоколаде содержание сахара меньше, чем в карамели, схема воздействия такая же, отметил Отхозория. При этом он уточнил, что наименее вреден черный шоколад. Несмотря на то, что соки в десять раз менее вредны по сравнению с газировками, они тоже разрушительно влияют на зубы из-за высокого содержания сахара и кислот в составе.

Стоматолог также перечислил продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Так, главными противниками белоснежной улыбки считаются чай, особенно зеленый, кофе, красное вино, газированные яркие напитки и энергетики, соусы (особенно соевый), ягоды и овощи яркого цвета (черника, ежевика, черная смородина, свекла, репа).



