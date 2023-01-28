Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На одной из улиц Астаны сгорела "Газель"

в Астане сгорела Газель Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
Рано утром в столице в Службу пожаротушения поступило сообщение, что горит автомашина "Газель". По прибытии установлено, что открытым пламенем горит грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, на месте происшествия бригадой скорой помощи оказана первая медпомощь водителю, мужчине 1990 г.р., который после был доставлен в больницу.

"Врачи поставили пострадавшему диагноз – термический ожог лица, обеих кистей, обоих стоп 1-2 степени".Пресс-служба ДЧС Астаны

В тушении пожара участвовали шесть спасателей и одна единица техники.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщили, что с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте. В большинстве случаев причиной становится неисправная электропроводка, неправильная установка газобаллонного оборудования и проведение технического осмотра.

В департаменте напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, надо сделать следующее:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободите капот от защелок. Необходимо отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель. Рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования;
  • не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива;
  • если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;
  • в случае, если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, вытолкнув его на улицу;
  • если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар: вы сами можете пострадать.

Читайте также

В Таразе 19-летняя девушка спрыгнула с пятого этажа

Два военных истребителя потерпели крушение в Индии

Байден назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир

Оксана Житникова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления