На одной из улиц Астаны сгорела "Газель"

Рано утром в столице в Службу пожаротушения поступило сообщение, что горит автомашина "Газель". По прибытии установлено, что открытым пламенем горит грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, на месте происшествия бригадой скорой помощи оказана первая медпомощь водителю, мужчине 1990 г.р., который после был доставлен в больницу.

"Врачи поставили пострадавшему диагноз – термический ожог лица, обеих кистей, обоих стоп 1-2 степени". Пресс-служба ДЧС Астаны

В тушении пожара участвовали шесть спасателей и одна единица техники.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщили, что с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте. В большинстве случаев причиной становится неисправная электропроводка, неправильная установка газобаллонного оборудования и проведение технического осмотра.

В департаменте напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, надо сделать следующее: