На одной из улиц Астаны сгорела "Газель"
Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
Рано утром в столице в Службу пожаротушения поступило сообщение, что горит автомашина "Газель". По прибытии установлено, что открытым пламенем горит грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, на месте происшествия бригадой скорой помощи оказана первая медпомощь водителю, мужчине 1990 г.р., который после был доставлен в больницу.
"Врачи поставили пострадавшему диагноз – термический ожог лица, обеих кистей, обоих стоп 1-2 степени".Пресс-служба ДЧС Астаны
В тушении пожара участвовали шесть спасателей и одна единица техники.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщили, что с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте. В большинстве случаев причиной становится неисправная электропроводка, неправильная установка газобаллонного оборудования и проведение технического осмотра.
В департаменте напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Если автомобиль загорелся во время движения, надо сделать следующее:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободите капот от защелок. Необходимо отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель. Рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования;
- не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива;
- если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;
- в случае, если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, вытолкнув его на улицу;
- если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар: вы сами можете пострадать.
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