"ГАЗель" сгорела во дворе частного дома в Таразе, пострадал один человек

Автомобиль "ГАЗель" 20 мая загорелся во двое частного дома в Таразе, пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Жамбылской области, 20 мая в 16:17 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре автомашины марки "ГАЗель" на территории жилого дома по улице Р. Кошкарбаева.

"На место выехали силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области – 21 сотрудник и пять единиц техники. Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:11", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв нет, но пострадал один человек. Его с ожогами руки забрала скорая помощь. Причина пожара устанавливается.

"Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности. Следите за техническим состоянием автотранспорта. Не храните в машине легковоспламеняющиеся средства", – обратились к гражданам ДЧС.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Утром 20 мая огнеборцы города Актобе эвакуировали во время пожара 40 человек. По данным пресс-службы МЧС Казахстана, произошло загорание складского помещения мини-пекарни. Ситуация обострялась тем, что помещение располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома.