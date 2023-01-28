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Законодательство РК

В Таразе 19-летняя девушка спрыгнула с пятого этажа

девушка спрыгнула с пятого этажа недостроенного здания Фото: pixabay
Как рассказали в полиции, девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Сейчас находится в отделении реанимации, сообщает Zakon.kz.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Установлено, что пострадавшая гражданка является 19-летней жительницей города. После случившегося она в срочном порядке была доставлена в больницу", – отмечается в Telegram-канале polisia.kz.

В полиции уточнили, что причина ее поступка будет установлена ​​в ходе следствия. Иные обстоятельства не подлежат оглашению в соответствии со ст. 201 УК РК.

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