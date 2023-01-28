В Таразе 19-летняя девушка спрыгнула с пятого этажа

Фото: pixabay

Как рассказали в полиции, девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Сейчас находится в отделении реанимации, сообщает Zakon.kz.

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