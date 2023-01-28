Юная теннисистка Альбина Какенова – финалистка крупного турнира в Австралии
Фото: ktf.kz
На "Мельбурн Парке" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. За титул в соревнованиях боролась 14-летняя казахстанка Альбина Какенова, сообщает Zakon.kz.
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К сожалению, юная казахстанка в финальном поединке проиграла представительнице Японии Хикари Ямомото – 7:6, 4:6, 2:6.
"Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче. Столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив".Альбина Какенова
Альбина Какенова – воспитанница столичной школы тенниса. Сезон 2022 года она закончила на 1-м месте азиатского рейтинга среди теннисисток до 14 лет, выиграв четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.
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