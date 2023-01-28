Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Юная теннисистка Альбина Какенова – финалистка крупного турнира в Австралии

Юная казахстанка Альбина Какенова – финалистка крупного турнира в Австралии Фото: ktf.kz
На "Мельбурн Парке" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. За титул в соревнованиях боролась 14-летняя казахстанка Альбина Какенова, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

К сожалению, юная казахстанка в финальном поединке проиграла представительнице Японии Хикари Ямомото – 7:6, 4:6, 2:6. 

"Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче. Столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив".Альбина Какенова

Альбина Какенова – воспитанница столичной школы тенниса. Сезон 2022 года она закончила на 1-м месте азиатского рейтинга среди теннисисток до 14 лет, выиграв четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.

Читайте также

Тимофей Скатов сыграет в полуфинале "Челленджера" ATP 100

У ФК "Жетысу" теперь свой Зидан

Казахстанка стала победительницей Гран-при Португалии по дзюдо

Куандык Шынасилов
Австралия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления