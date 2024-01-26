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Юная казахстанская теннисистка Ева Корышева – финалистка престижного турнира в Австралии

Ева Корышева – финалистка престижного турнира в Австралии Фото: KTF
На кортах "Мельбурн Парка" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. Казахстанка Ева Корышева стала финалисткой престижных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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В финале в напряженной борьбе Ева Корышева уступила представительнице Австралии Эмили Чен со счетом 6:2, 4:6, 4:6, которую поддерживали местные болельщики.

Стоит отметить, что 14-летняя казахстанка на групповой стадии заняла первое место в квартете "А". На старте Ева обыграла Эмилию Ким из Узбекистана – 7:5, 6:2, затем победила австралийку Эмили Чен 7:5, 6:0, с которой в итоге не справилась в финале, а в заключительном матче группового этапа она взяла верх над представительницей Индии Харитой Ванкатеш со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале, который из-за дождя растянулся на два дня, Ева Корышева одержала победу над Яшвитой Редди (Новая Зеландия) – 6:3, 6:2.

Ева Корышева – финалистка престижного турнира в Австралии

Фото: KTF

Ева Корышева – воспитанница школы тенниса Актобе, тренируется под руководством Павла Цоя. Прошлый год Корышева закончила на 18 месте в рейтинге Tennis Europe с рекордом побед/поражений 24/5 (83%) в одиночном разряде. Также казахстанка получила награду "Зарубежный игрок года" (не из стран ЕС) от Европейской теннисной ассоциации.

Ранее на Australian Open-2024 16-летний казахстанец Амир Омарханов провел исторический матч в четвертьфинале юниорского турнира.

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Пахита Амири
Австралия Казахстан
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