Юная казахстанская теннисистка Ева Корышева – финалистка престижного турнира в Австралии

На кортах "Мельбурн Парка" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. Казахстанка Ева Корышева стала финалисткой престижных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В финале в напряженной борьбе Ева Корышева уступила представительнице Австралии Эмили Чен со счетом 6:2, 4:6, 4:6, которую поддерживали местные болельщики.

Стоит отметить, что 14-летняя казахстанка на групповой стадии заняла первое место в квартете "А". На старте Ева обыграла Эмилию Ким из Узбекистана – 7:5, 6:2, затем победила австралийку Эмили Чен 7:5, 6:0, с которой в итоге не справилась в финале, а в заключительном матче группового этапа она взяла верх над представительницей Индии Харитой Ванкатеш со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале, который из-за дождя растянулся на два дня, Ева Корышева одержала победу над Яшвитой Редди (Новая Зеландия) – 6:3, 6:2.

Фото: KTF

Ева Корышева – воспитанница школы тенниса Актобе, тренируется под руководством Павла Цоя. Прошлый год Корышева закончила на 18 месте в рейтинге Tennis Europe с рекордом побед/поражений 24/5 (83%) в одиночном разряде. Также казахстанка получила награду "Зарубежный игрок года" (не из стран ЕС) от Европейской теннисной ассоциации.

Ранее на Australian Open-2024 16-летний казахстанец Амир Омарханов провел исторический матч в четвертьфинале юниорского турнира.