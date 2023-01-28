Один человек погиб, шестеро пострадали – в Актобе снегоход врезался в толпу
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
На территории одной из баз отдыха Актобе снегоход врезался в группу людей. В результате происшествия есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 28 января в 15:30. Подросток 2007 года рождения, управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки.
В пресс-службе ДП Актюбинской области информировали, что в результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.
Департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.
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