Один человек погиб, шестеро пострадали – в Актобе снегоход врезался в толпу

Фото: Telegram/POLISIA.KZ

На территории одной из баз отдыха Актобе снегоход врезался в группу людей. В результате происшествия есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

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