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Один человек погиб, шестеро пострадали – в Актобе снегоход врезался в толпу

Один человек погиб, шестеро госпитализированы – в Актобе снегоход врезался в толпу Фото: Telegram/POLISIA.KZ
На территории одной из баз отдыха Актобе снегоход врезался в группу людей. В результате происшествия есть погибшие и раненые, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 28 января в 15:30. Подросток 2007 года рождения, управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки.

В пресс-службе ДП Актюбинской области информировали, что в результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.

Департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.

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