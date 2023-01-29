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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в нескольких городах Казахстана

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в нескольких городах Казахстана Фото: pixabay
Синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия 29 января в 13 казахстанских городах, сообщает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет" в Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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