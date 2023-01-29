Власти Франции повысят пенсионный возраст, несмотря на протесты

Во Франции приняли решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет в рамках проекта пенсионной реформы, несмотря на многочисленные протесты, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции Franceinfo сказала, что в рамках компромисса были выслушаны организации работодателей и профсоюзы, обменялись мнениями с различными парламентскими группами. Теперь необходимо обеспечить баланс систем. А значит, решение "больше не подлежит обсуждению".

Реформа, основные положения которой Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году и увеличение до €1,2 тыс. минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены. Документ планируется внести на обсуждение в Национальном собрании (нижняя палата парламента) в начале февраля.





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Против пенсионной реформы во Франции выступают профсоюзные организации и значительная часть политической оппозиции.

19 января на акции протеста вышли свыше одного миллиона человек. Организаторы объявили, что следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.