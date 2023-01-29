Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Власти Франции повысят пенсионный возраст, несмотря на протесты

Повысят пенсионный возраст, несмотря на протесты Фото: pixabay
Во Франции приняли решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет в рамках проекта пенсионной реформы, несмотря на многочисленные протесты, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции Franceinfo сказала, что в рамках компромисса были выслушаны организации работодателей и профсоюзы, обменялись мнениями с различными парламентскими группами. Теперь необходимо обеспечить баланс систем. А значит, решение "больше не подлежит обсуждению".

Реформа, основные положения которой Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году и увеличение до €1,2 тыс. минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены. Документ планируется внести на обсуждение в Национальном собрании (нижняя палата парламента) в начале февраля.


Новость по теме

Тайский активист приговорен к 28 годам тюрьмы за посты в сети о короле

Против пенсионной реформы во Франции выступают профсоюзные организации и значительная часть политической оппозиции.

19 января на акции протеста вышли свыше одного миллиона человек. Организаторы объявили, что следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.

Читайте также

Роб Бауэр: НАТО готово к прямой конфронтации с Россией

Мы на краю третьей мировой войны – Трамп обвинил Байдена

В Швеции надеются договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле

Константин Вноровский
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Представителей каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления