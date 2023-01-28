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Тайский активист приговорен к 28 годам тюрьмы за посты в сети о короле

Тайский активист приговорен к 28 годам за посты в сети о короле Фото: pixabay
Было обнаружено, что Монгхон Тиракот нарушил закон "Об оскорблении величества", который распространяется на нынешнего короля, его королеву и наследников, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, в Таиланде 27-летнего политического активиста приговорили к 28 годам тюремного заключения за публикацию в Facebook, которая, по словам суда, порочит монархию страны.

В то же время две молодые женщины, обвиненные в том же преступлении, продолжили голодовку после госпитализации.

Суд в северной провинции Чианграй установил, что Монгхон Тиракот нарушил закон об оскорблении монарха, за которое он был арестован в августе прошлого года. 

Закон "Об оскорблении величества" предусматривает тюремное заключение на срок от трех до 15 лет за оскорбление монархии.

По данным организации правовой помощи Thai Lawyers for Human Rights, в 2022 году по меньшей мере 349 человек подвергались преследованиям или наблюдению со стороны государственных чиновников, 24 из которых являются несовершеннолетними.

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