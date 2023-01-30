Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков дал совет, какие продукты нежелательно употреблять при ОРВИ и бактериальном заражении, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" он отметил, что не стоит в этот период включать в рацион молочные продукты, жареную и запеченную с корочкой пищу.

По его словам, лучше придерживаться диеты и употреблять легкоусвояемую еду. К примеру, отварные крупы, отвары и настои сухофруктов, ягоды и листья плодовых растений, а также животные жиры. Врач также посоветовал не голодать и кушать богатые витаминами продукты.

"Мы можем столкнуться с серьезными проблемами – истощением, гипогликемией, анорексией, кахексическими отеками при длительном отказе от пищи. Не говоря уже о неправильной работе желчного пузыря, кишечника и всего ЖКТ", – пояснил он.