Казахстан – Китай: в преддверии нового, "золотого тридцатилетия"

В отношениях Казахстана и Китая открывается новая страница двустороннего сотрудничества. Связано это в первую очередь с изменившейся геополитической ситуацией, как в мире, так и в регионе "Большой Евразии". Почему это важно для Казахстана, рассказал политический аналитик Айдар Амребаев.

Во время своего первого зарубежного визита после пандемии коронавируса, который Председатель КНР Си Цзиньпин совершил в Астану, что глубоко символично, лидеры Казахстана и Китая сделали Совместное Заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений от 14 сентября 2022 года. В строках этого Заявления было сделано очень важное заключение о том, что мы стоим у порога "нового золотого 30-летнего периода двусторонних отношений".



Особенностями двусторонних отношений, по заявлению сторон, являются:

"высокая степень политического взаимодоверия;

многоуровневый, регулярный и многоплановый диалог;

взаимная поддержка и координация по основным вопросам, представляющим взаимный интерес;

прочная договорно-правовая база, опирающаяся на национальные интересы и приоритеты развития;

тесные межчеловеческие связи и межкультурный диалог".

Данные условия, фактически, открывают новую страницу в двусторонних отношениях. Это обусловлено, в-первую очередь, изменившейся геополитической ситуацией, как в мире, так и в регионе "Большой Евразии". При этом от позиционирования наших двух стран к этим изменениям во многом зависит, по-крайней мере, стабильность и процветание большой части континентальной Центральной Евразии. Думается, в связи с этим, стороны будут укреплять "вечное всестороннее стратегическое партнерство", договор о котором был подписан Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином 11 сентября 2019 года во время первого официального визита нашего Президента в Китай на посту Главы государства.

Для Казахстана данное геостратегическое со-позиционирование представляется исключительно важным в плане предоставления Пекином гарантий безопасности и территориальной целостности страны в условиях конфронтации России и Запада, а также потенциальных рисков и угроз нашей Независимости по аналогии с актом агрессии Российской Федерации в отношении суверенной Украины.

Целый ряд международных экспертов предупреждал о том, что потенциальным объектом возможных агрессивных планов со стороны Кремля может стать Казахстан, о чем также косвенно свидетельствовал целый ряд недвусмысленных заявлений официальных лиц и журналистов Российской Федерации в отношении состоятельности казахской государственности и ее территории. Поэтому данное направление взаимодействия, а именно, согласование позиций стран по всему кругу актуальной международной повестки дня представляется очень важным, а сам китайский вектор внешней политики является едва ли не ключевым в балансировании других направлений многовекторной внешней политики Астаны.

Второй важной проблемной зоной и, одновременно, возможностью обеспечения независимости и состоятельности нашего государства, его международного позиционирования, является активное, совместное двух стран, участие в актуальных международных организациях с согласованным подходом по основным вызовам современности. Речь идет о таких организациях, как ООН, ШОС, СВМДА, формат "Центральная Азия + Китай" и совместная работа по укреплению и развитию инициативы "Пояс и путь".

В этом плане цели, голосование и конкретные действия наших стран, поддерживающих друг друга на международном уровне, представляются очень важными и показательными. Думаю, что взаимная комплиментарность и международная поддержка наших стран друг друга будет сохранена и дальше, став залогом не только дружественности отношений и совместного процветания Казахстана и Китая, но и стабильности во всем регионе континентальной Евразии.

Третье направление во взаимоотношениях Казахстана и Китая в грядущем тридцатилетии, являющееся базисом отношений, несомненно, будет экономическое сотрудничество между нашими странами. Общая граница, протяженностью в 1782,75 км сегодня по праву является границей активного товарообмена и трансграничной торговли. Так, 18 января 2023 г. Главное таможенное управление КНР опубликовало статистические данные по внешней торговле Китая с зарубежными странами за 2022 год, где в частности отмечено:

"По итогам года товарооборот между РК и КНР достиг рекордных 31,2 млрд долларов. Высокая динамика роста взаимной торговли в 23,6% в годовом исчислении в основном достигнута за счет увеличения поставок Казахстаном в Китай сельскохозяйственной продукции на 133,7%, сырьевых энергетических продуктов – 58%, химической продукции – 25,2%. В свою очередь, Казахстан увеличил на 45% импорт из Китая пластмассы и каучука, на 23,4% текстиля и текстильных изделий и на 21,4% машин и оборудования".

На протяжении многих лет, Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, как и наша страна, является главным торговым партнером Китая в Центральной Азии. Думается, при сохранении нынешних темпов роста товарооборота между странами, намеченные планы по доведению его объема до 35 млрд долл. к 2030 г. могут быть реализованы раньше намеченного срока. Фактически, сегодня уровень экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем в Евразии можно назвать беспрецедентным. К тому же в условиях экономических санкций в отношении России со стороны Запада и сложностях для нашего "Северного соседа" по выходу на международные рынки, в том числе китайский, Казахстан может существенно нарастить свое присутствие на них по целому ряду товарно-сырьевой номенклатуры, в которой Казахстан и Россия являются конкурентами.

Большим потенциалом экономического сотрудничества между РК и КНР обладает индустриальное взаимодействие по строительству совместных промышленных объектов в Казахстане в рамках заявленных 55 проектов, а также транспортно-логистическая взаимосвязанность по проекту сопряжения "Пояса и пути" с экономической программой Казахстана "Нурлы Жол".

Перспективными направлениями, требующими дальнейшего "раскрытия", являются технологическое и инвестиционное сотрудничество. Для Казахстана поистине прорывным может быть сфера поставок сельско-хозяйственной и продовольственной продукции в Китай. Минимальные транспортные издержки и свободный режим поставок агропродукции через границу могут стать своеобразным "драйвером" и стимулом экономического развития целого ряда взаимосвязанных отраслей казахстанской экономики, от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, упаковки, и хранения, до транспортировки в, по истине, необъятный рынок Поднебесной.

В-четвертых, полагаю, что важным в двусторонних отношениях на стратегическую перспективу является подтверждение сторон, что наши государства "не будут участвовать в каких-либо союзах или объединениях, не будут заключать международные договоры с третьими странами, наносящими ущерб интересам суверенитета, безопасности и территориальной целостности другой стороны". Наши страны однозначно выступают против любых проявлений сепаратизма и подрыва целостности государств, терроризма и экстремизма. Это касается, например, незыблемости границ Казахстана и поддержки независимого пути развития нашей страны, а также поддержки принципа "Единого Китая" в вопросе Тайваня и неприятия сепаратистских тенденций в Синьцзяне КНР.

В-пятых, большой блок вопросов связан с координацией совместных усилий Казахстана и Китая по становлению более безопасного и бесконфликтного мирового порядка, учитывающего разнообразные интересы стран-членов ООН на основе неукоснительного соблюдения норм международного права.

Добровольный отказ Казахстана от ядерного оружия предполагает получение новых гарантий безопасности и территориальной целостности страны, и Китай выражает готовность подтвердить гарантии нашей безопасности. В свою очередь, для Китая весьма "чувствительным вопросом" является проблема "содействия глобальному управлению в области биологической безопасности и институционализации Конвенции о запрещении разработок, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия". В этой связи у китайской стороны вызывает озабоченность деятельность биолабораторий в Казахстане. При этом, Китай поддерживает инициативу Казахстана об учреждении Международного Агентства по биологической безопасности.

Очевидно, что данная тема нуждается в дальнейшей проработке с учетом интересов обеих сторон.

В-шестых, актуальным вопросом двусторонних отношений в постковидный период является так называемое "открытие границ" и облегченный визовый режим между странами.

Китайская сторона поддерживает жест доброй воли Казахстана по введению для граждан КНР 14-дневного безвизового режима. При этом ожидается, что и Китай, в свою очередь создаст благоприятные условия для посещения КНР гражданами Казахстана. Это будет способствовать еще большему раскрытию возможностей гуманитарного сотрудничества, развитию бизнеса и туризма между странами.

В-седьмых, важным направлением двусторонних отношений является скорейшее разрешение вопросов справедливого совместного использования водных ресурсов трансграничных рек. Стороны намерены активизировать работу по согласованию и подписанию двустороннего Соглашения о вододелении на трансграничных реках, комплексно учитывая право и интересы друг друга на водные ресурсы, развитие и сохранение экосистем.

В-восьмых, предусматривается широкая и разноплановая деятельность по укреплению гуманитарного сотрудничества между странами. В частности, наряду с имеющимися проектами научного, образовательного обмена, предполагается обоюдное открытие Центра культуры Китая в Казахстане и Центра культуры Казахстана в Китае. Важным, неиспользованным ресурсом является профессионально-техническое образование, позволяющее преодолеть дефицит квалифицированной рабочей силы на совместных предприятиях в Казахстане. Китайская сторона выступила с инициативой открытия в Казахстане "мастерской Лу Баня", которая нуждается в поддержке и распространении этого опыта в нашей стране.

Подводя итоги, можно сказать, что новое, "золотое тридцатилетие" отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой уже насыщено целым рядом актуальных проблем и проектами для их совместного разрешения.