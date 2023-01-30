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Кому нужны мифы о закредитованности

Кому нужны мифы о закредитованности Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Согласно исследованию Первого кредитного бюро (ПКБ), половина всех кредитов и почти весь рост приходится на 10% заемщиков с крупными суммами кредита. Задолженность на одного такого заемщика доходит до 3,5 млрд тенге.

Принято считать, что у нас высокий уровень закредитованности. Об этом любят говорить те, кто призывает списать все кредиты населения и ограничить кредитование. Однако цифры показывают, кто на самом деле получает большие кредиты и кому выгоден такой популизм.

В пятницу ПКБ опубликовало презентацию, которая полностью переворачивает представление о закредитованности в Казахстане. Так, по данным исследования, почти половина всех беззалоговых потребительских кредитов в стране приходится на 10% всех заемщиков. То есть из 10 человек – один имеет такую же сумму кредита, как у оставшихся девятерых в общей сложности.

Средняя сумма задолженности у этих "одних из десяти" заемщиков – 4,6 млн тенге. Максимальная доходит до 3,5 млрд тенге на одного человека! И такой кредит считается потребительским беззалоговым кредитом.

При этом до выхода исследования постоянно обсуждалась "средняя температура по больнице", которая включает и тех, кто каким-то образом без залога получил 3,5 млрд тенге на карманные расходы и тех, кто взял в кредит пылесос за 50 тыс. тенге.

Интересно, что у этих "избранных" заемщиков за последний год задолженность выросла почти вполовину – на 47%, а у всех остальных – на 18%, что даже ниже уровня инфляции. Когда говорят о среднем росте кредитного портфеля на 30%, теперь понятно, за счет кого складывается эта цифра.

Еще один интересный показатель – задолженность в пересчете на среднюю зарплату. Проще говоря – сколько среднестатистических зарплат нужно человеку, чтобы полностью погасить свой долг. Так вот, девять из десяти заемщиков имеют средний долг в размере двух зарплат. Этот показатель и 10 лет назад был около двух зарплат. А "избранных заемщиков" – это целых 15 зарплат.

Кроме того, оказывается, большую часть беззалоговых потребительских кредитов люди погашают досрочно. На начало года общий портфель беззалоговых займов был 5,5 трлн. В течение года казахстанцы получили еще 6,7 трлн. По идее, портфель должен был вырасти более, чем в два раза. По факту рост составил всего 1,6 трлн, потому что большая часть займов была погашена досрочно.

Исследование ПКБ содержит и другие расчеты, которые показывают, что лозунги о закредитованности, мягко говоря, не отражают действительного положения дел. Призывы к массовому прощению кредитов могут быть в первую очередь в интересах тех, кто получал миллиардные беззалоговые займы. А дальнейшие ограничения коснутся кого угодно, но только не их.

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