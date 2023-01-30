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Адвокат футболиста Алвеса подаст апелляцию на временное освобождение

Футбол Апелляция Суд Фото: Instagram/danialves
Адвокат бразильского футболиста Кристобаль Мартелл подготовил все юридические бумаги, чтобы в ближайшие часы помочь в освобождении Алвеса из камеры заключения, пока до начала проведения суда, сообщает Zakon.kz.

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По информации испанского издания Lavanguardia, защитник Алвеса подаст апелляцию в Верховный суд Барселоны 30 января. В своем обращении адвокат футболиста просит правоохранительные органы временно отпустить бразильца, пока не начнется судебный процесс.  

Во избежание эксцессов со стороны своего клиента юрист предлагает надеть браслет бывшему игроку "Барселоны", чтобы гарантировать, что он будет в своем доме. Также гарантирует внесение определенной суммы в качестве доказательства готовности футболиста покрыть любую финансовую операцию, которая будет определена после суда.

Футбол Апелляция Суд

Фото: Instagram/danialves

Тем временем Дани Алвес, который уже неделю как арестован, несколько дней назад сыграл футбол со своими сокамерниками. Бразильского футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

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