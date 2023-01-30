Адвокат футболиста Алвеса подаст апелляцию на временное освобождение
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По информации испанского издания Lavanguardia, защитник Алвеса подаст апелляцию в Верховный суд Барселоны 30 января. В своем обращении адвокат футболиста просит правоохранительные органы временно отпустить бразильца, пока не начнется судебный процесс.
Во избежание эксцессов со стороны своего клиента юрист предлагает надеть браслет бывшему игроку "Барселоны", чтобы гарантировать, что он будет в своем доме. Также гарантирует внесение определенной суммы в качестве доказательства готовности футболиста покрыть любую финансовую операцию, которая будет определена после суда.
Фото: Instagram/danialves
Тем временем Дани Алвес, который уже неделю как арестован, несколько дней назад сыграл футбол со своими сокамерниками. Бразильского футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.
Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.