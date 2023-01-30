В Актау мужчина с ножом в руках угрожал посетителям банка

Фото: Zakon.kz

Дерзкое нападение в одном из отделений банка в Актау попало на видео. Инцидент произошел 16 января, рассказали в полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

На видео мужчина вошел в филиал банка и начал угрожать ножом посетителям.

"Завели дело о грабеже в Актау. У неизвестного был обнаружен нож, он напал на людей, находившихся в банке. В результате срочного обыска силовиками Актау задержан и арестован 43-летний гражданин", – сообщили в полиции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақтау Қаласы Полиция Басқармасы (@up_aktau_polisia) Расследование продолжается. 24 января произошел инцидент около "Кар Сити" в Алматы: подозреваемый в угоне Daewoo изрезал себя ножом.



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