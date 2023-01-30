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Архивные фото Ислама Каримова появились в Сети

Архивные фото Ислама Каримова появились в Сети Фото: Instagram/mashatilly
Внучка первого президента Узбекистана - Марьям Тилляева - поделилась архивными фотографиями и видеороликом с Исламом Каримовым, которому сегодня, 30 января 2023 года, исполнилось бы 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Публикацию в Instagram Марьям Тилляева подписала лаконично - смайликом в виде красного сердечка.

Пользователи Сети в комментариях поздравили Марьям Тилляеву с днем рождения дедушки, а также назвали его легендой:

  • "Лучший!"
  • "Легенда!"
  • "Наш дедушка",
  • "Мы вас очень любим",
  • "Лучший, помним и любим!"
  • "Навсегда в наших сердцах",
  • "Герой страны. Вечная память",
  • "Он для нас был настоящим отцом",
  • "Самый лучший! Бобо в наших сердцах",
  • "Сильный человек был. Железный характер",
  • "Спасибо за мирное небо. Светлая память. Легенда",
  • "Самый-самый лучший Ислам Каримов - патриот Узбекистана",
  • "Мы назвали нашего первого сына в честь Ислама Каримова Исламом",
  • "Самый лучший президент! В нашей памяти, в наших сердцах. Помним и любим",
  • "Самый лучший президент. Очень великий человек! Мы вас любим. Он всегда в наших сердцах".

Также фолловеры попросили Марьям больше делиться неофициальными фотографиями Ислама Каримова, сделанными дома, в саду.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он руководил Республикой Узбекистан с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. В стране был объявлен трехдневный траур. Его похоронили на родине - в Самарканде.

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