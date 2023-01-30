Сколько казахстанцев смогут воспользоваться процедурой банкротства

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 30 января рассказал, что количество казахстанцев, подходящих под критерии процедуры банкротства физлиц, составляет 1 млн 100 тысяч человек, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, под процедуру банкротства может попасть 1,1 млн казахстанцев.

"Максимально 1 млн 100 тысяч человек может попасть. Это максимальное количество. Но это дела добровольное и я более чем уверен, что большинство граждан, учитывая, что статус "банкрот", как черная метка, будут принимать взвешенное решение. Учитывая, что пятилетнее ограничение будет по получению кредита и 7 лет в реестре будет состоять банкротом". Ержан Биржанов

Поэтому, как добавил он, нет никаких гарантий, что воспользоваться процедурой захотят все граждане, у которых есть проблемы по выплате долгов банкам второго уровня.

"Мы такой прогноз не можем сделать, что вот придет именно миллион человек. Но по тем заявкам, что к нам ежедневно поступают в течении 25 дней с января, обратилось более 10 тысяч человек, которые желают. То есть количество может быть больше ближе к сроку". Ержан Биржанов

Тем временем первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов отметил, что количество заемщиков по ипотечным кредитам, которые потенциально могут воспользоваться процедурой банкротства, это порядка 6,5 тысяч человек.

"В настоящее время весь портфель ипотечного кредита составляет порядка 4,7 трлн тенге и заемщиками являются порядка 449 тысяч человек. Для того, чтобы сохранить жилье для людей, есть процедура досудебного регулирования. Она дает людям возможность погасить просроченные кредиты. Она введена в действие в прошлом году. В ее рамках заемщик обращается в течении 30 дней просрочки и банк в течение 15 дней должен рассмотреть заявку о реструктуризации займе". Нурлан Абдрахманов

Он добавил, что также в прошлом году были законодательно усилены права ипотечных заемщиков.

"В целом, Агентством проводится дополнительная работа по защите прав заемщиком из числа социально уязвимых категорий. Для них проводится с 2015 года программа рефинансирования ипотеки. В ее рамках уже была снижена долговая нагрузка порядка 9,5 тысяч граждан. Мы также планируем продление этой программы до июля этого года. Так, мы планируем дополнительно оказать финподдержку порядка 967 тысяч заемщикам из категории социально уязвимых". Нурлан Абдрахманов

30 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан". Закон вступает в силу 3 марта 2023 года, поэтому принимать заявления от граждан о банкротстве начнут с марта этого года.