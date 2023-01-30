Советы юриста: На что следует обращать внимание при составлении брачного договора

Брачный договор в правовом аспекте. Какие цели могу преследовать стороны при заключении договора, на что следует обращать больше внимания при составлении документа, какие плюсы и минусы предусматривает заключение договора, рассказали юристы в материале Zakon.kz.

В Казахстане брачный договор не так популярен, как например, в США, Англии или других странах. Возможно, отмечают юристы, это связано с нашим менталитетом, культурой и нравственностью, а где-то может быть и страхом.



"Как показывает статистика, из 100% заключенных браков, более 40% из них распадается и очень часто бывшие супруги делят имущество в суде, временами злоупотребляя своими гражданскими правами. Это достаточно большой показатель", – считает Жанетта Камелева, юридический консультант, председатель ф-ла ПЮК "AdilZanger" города Алматы.





Фото: график

"Сегодня это уже даже не дань какой-то моде, а скорее то, что молодые люди обдумав все и взвесив все "за" и "против" решают заключить брачный договор – это прозорливость и состоятельность", – считают Евгений Яворский, глава адвокатской конторы "Яворский и Партнеры".





В силу статьи 39 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может предусмотреть имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке (супружестве).





По словам юристов не следует расценивать брачный договор, как что-то страшное или как показатель несостоятельности вашей любви. Если решение по заключению брачного договора было принято, то важно вместе обсудить какие пункты обе стороны хотят отразить в договоре.





"Брачный договор как любой договор является волеизъявлением человека в нашем случае супруга или супруги. Заставить вас не кто не может подписать его на условиях, которые бы вас ущемляли. Собственно, в дальнейшем именно в случае если в суде будет доказано ущемления ваших прав можно ставить вопрос о его незаконности и дальнейшей отмене в судебном порядке. В этой связи учитывайте данные обстоятельства при намерении составить или подписать", – говорит Евгений Яворский, глава адвокатской конторы "Яворский и Партнеры".

Какие цели могу преследовать стороны при заключении договора?





Законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной собственности, если брачным договором не установлено иное, в силу ст.41 п.1 Кодекса Брачным договором супруги вправе изменить установленный законами Республики Казахстан режим общей совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.





"Например, кто-то из супругов планирует приобрести дом/квартиру/автомобиль, но желает, чтобы в случае расторжения брака – это имущество осталось за одной из сторон. Стороны вправе составить брачный договор, в котором будет прописана судьба будущей покупки", – отмечает Жанетта Камелева, юридический консультант.





Юрконсультант отмечает, что в брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию. Например, в случае если кто-то из супругов потеряет работу после расторжения брака, то этот пункт можно прописать в обязательствах по содержанию супруга. Также можно обговорить способы участия в доходах друг друга. Например: супруга может попросить часть ежемесячного заработка мужа на свои расходы.







В договоре можно прописать порядок несения каждым из них семейных расходов. К примеру: оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, обучение детей и пр. важные в семейной жизни моменты.

Можно заранее определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака (супружества), а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов, а также имущественное положение детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве).





"Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий. Например: ребенок после развода родителей может получить права на недвижимость только по достижению 18 лет, если это было указано в договоре или иные условия на усмотрение супругов", – говорит Жанетта Камелева.





В свою очередь Евгений Яворский также отмечает, что при заключении брачного договора будущие семейные пары действительно, могут заранее договориться о том, как будут делить и совместно нажитое имущество, и имущество, которое у каждого из супругов было до брака.





"Но документ позволяет также прописать то, как должны будут складываться имущественные отношения супругов в браке независимо от того, разведутся они когда-нибудь или нет. Супруги могут установить для своего имущества режим общей совместной, долевой или раздельной собственности или комбинировать их по отношению к отдельным видам имущества", – подчеркивает адвокат Яворский.





Право – не есть обязанность



По словам юридического консультанта Жанетты Камелевой, закон устанавливает принцип равенства долей в общем совместном имуществе, нажитом во время брака, то есть 1/2 доли на каждого из супругов.





"Наличие детей (несовершеннолетних или совершеннолетних) не изменяет само по себе это соотношение долей. При разделе имущества в судебном порядке, дети не имеют права претендовать на имущество родителей, суд вправе отойти от равенства долей…. Право не есть обязанность", – говорит Жанетта Камелева.





По словам Евгения Яворского в брачном договоре нельзя предрешать вопрос о том с кем останутся несовершеннолетние дети. Также нельзя ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав.





Если кто-то из сторон решил расторгнуть брачный договор





Нередки случаи, когда одна из сторон желает расторгнуть брачный договор, в силу тех или иных причин. По словам юридического консультанта, в действующем законодательстве РК есть свои нюансы.





"Согласно нормам законодательства, брачный договор можно изменить или расторгнуть только по совместному соглашению. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора заключается также как и сам брачный договор, т.е. у нотариуса и обязательном присутствии обоих супругов с документами, удостоверяющими личность и правоустанавливающими документами на недвижимость", – говорит Жанетта Камелева.





В случае, если одна из сторон отказывается изменять условия или расторгать брачный договор, то брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по общим основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан для изменения и расторжения договора.





"Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие требования закона к его содержанию, признаются недействительными", – говорит Жанетта Камелева.





Адвокат Яворский, в свою очередь отмечает, что бывают случаи, когда в расторжении брачного договора заинтересована третья сторона.





"В судебной практике встречаются случаи, когда третья сторона обращается суд с иском о признании брачного договора не действительным. Но в данном случае третья сторона должна доказать, что брачным договором нарушаются ее право", – говорит Евгений Яворский.





О долговых обязательствах супругов





Кроме имущественных обязательств в брачном договоре могут быть предусмотрены и долговые обязательства супругов.





"Можно также распределить, кто и как несет ответственность по долгам, либо в ответе оба или каждый несет индивидуальную ответственность перед третьими лицами. Брачный договор, по условиям которого все или большая часть имущества принадлежит одному из супругов (при этом у другого супруга нет имущества и отсутствует право на денежную компенсацию), может быть признан недействительным в судебном порядке, но каждый случай подлежит индивидуальному рассмотрению", – отметила Жанетта Камелева.





Подобные условия брачного договора, по ее словам, чаще всего свидетельствуют о попытке уйти от обязательств перед третьими лицами.





На что следует обращать внимание при составлении брачного договора





Юристы подчеркивают, что очень важным при составлении брачного договора является правильность формулировок, условий по распоряжению имущественных прав. Если какие-то положения брачного договора войдут в противоречие, например с условиями ипотеки, документ могут признать недействительным.





Как отмечает юридический консультант Жанетта Камелева, стороны, заключив брачный договор, могут самостоятельно принимать решения о своем имуществе. Если супруг, единолично приобретя жилье при помощи ипотеки, может им распоряжаться без согласия другого супруга, но и все обязательства, вытекающие из этого договора, он несет самостоятельно.





Минусы и плюсы брачного договора





Несмотря на то, что брачный договор относительно новый институт, регулирующий имущественные обязательства супругов, тем не менее у него есть и свои минусы.





"Учитывая наш менталитет, граждане нашей страны считают неприличным обсуждать материальные тонкости накануне свадьбы, складывается ощущение в меркантильности одного из супругов. Кроме того, многие считают, что заключение брачного договора влечет за собой обязательно развод. Некоторым не нравится то, что необходимо обязательное удостоверение у нотариуса, а это немалые затраты", – отметила Жанетта Камелева.





Следующий минус, по ее мнению, вытекает из специфики законодательства РК, так как в отличии от многих зарубежных правовых систем, по законам Республики Казахстан, брачный договор регулирует только имущественные отношения.





По словам Евгения Яворского плюсом брачного договора является: "заблаговременное осознание судьбы имущества и предотвращения дальнейшего не соразмерного дележки имущества".





Фото: график





Любопытная тенденция





Некоторых пугает, что брачный договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, но при наличии на то оснований его можно оспорить в суде.





"Если говорить о понуждении к подписанию, то чаще это касается браков, где стороны находятся в неравном материальном положении и проверить наличие манипуляций либо давления одной стороны соглашения невозможно", – говорит Жанетта Камелева.





В свою очередь Евгений Яворский отмечает, что чаще всего инициаторами расторжения брака являются женщины. А вот на вопрос, что чаще всего является инициатором заключения брачного договора, адвокат заметил: "Раньше родители приводили своих детей для обсуждения условий. Сейчас тенденция поменялась, и молодые пары сами приходят к заключению данного договора".





Подводя итоги, следует отметить, что, безусловно только сторонам решать, заключать ли брачный договор. Но, как отмечают юристы, если имеется возможность оградить себя от неприятной процедуры по разделу имущества, то рекомендуется не пренебрегать такой возможностью.



