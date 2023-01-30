В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел

МВД РК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона, который предусматривает поправки в законодательные акты по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Принятие законопроекта направлено на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов в совершенствовании законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел РК.

По информации МВД, подготовка законопроекта обусловлена в рамках указа главы государства от 13 апреля 2022 года "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата". В частности, предусмотрены мероприятия по проведению ревизии законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, которые для оперативности должны определяться правительством или государственными органами в подзаконных нормативных правовых актах.

"В связи с чем, структура законов с учетом ревизии будет содержать основные цели, задачи, принципы; правосубъектность (права, обязанности субъектов) и отношения, регулируемые кодексом или законом; компетенция правительства по вопросам, требующим коллегиального решения и которые носят межведомственный характер; общая компетенция государственных органов, а также компетенция местных исполнительных и представительных органов в части принятия нормативных правовых актов", - говорится в документе.

Как считают в МВД, такой подход позволит "разгрузить" законы от излишних норм и на уровне подзаконных актов, оперативнее реагировать на возникающие в стране изменения в части их нормативного регулирования.

Так, в закон "О правовых актах" внесены изменения относительно содержания законов и подзаконных актов, а также установления компетенции на принятие подзаконных актов, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.

К примеру, в законах устанавливаются основные цели, задачи, принципы, компетенции и полномочия регулирования соответствующей отрасли (сферы). В реализацию указанных основных положений закона в подзаконных НПА соответствующие нормы могут быть детализированы. При этом не допускается установление в подзаконном НПА нормы, выходящей за пределы норм, установленных законами.

В целом планируется, что исключение излишней законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел будет проводиться по 24 законам: "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О государственной фельдъегерской связи", "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", "Об охранной деятельности", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества", "О пробации", "О дактилоскопической и геномной регистрации", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "О документах, удостоверяющих личность", "О дорожном движении", "О Национальной гвардии Республики Казахстан", "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности", "О профилактике бытового насилия", "О профилактике правонарушений", "О правовом положении иностранцев", "О миграции населения", "О гражданстве Республики Казахстан", "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", "О национальных реестрах идентификационных номеров", "О чрезвычайном положении", "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", "О беженцах".

Предполагается, что законопроект будет разработан в апреле 2023 года, а в парламент поступил уже в июне.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля.