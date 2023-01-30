Более половины опрошенных казахстанцев намерены пойти на парламентские выборы

Исследовательский институт "Общественное мнение" 25-28 января 2023 года провел телефонный опрос.

Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составил 53,3%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (39%) и скорее всего будет голосовать (14,3%). Этот уровень электоральной явки в целом одинаков во всех группах, независимо от пола, возраста и материального положения.

Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, вы бы приняли в них участие?"



В совокупности 34,6% респондентов скорее не будут (11,5%) и не намерены (23,1%) голосовать. Доля неопределившихся – 12,1%.

Среди намеренных голосовать на внеочередных парламентских выборах 48,6% твердо намерены поддержать кандидатов от партии Amanat. По данным опроса, порог в 5% на сегодняшний день удается преодолеть партиям "Ауыл" (6,2%), "Акжол" (5,4%).

Другим партиям еще предстоит заручиться поддержкой электората: НПК (4,8%), Respublica (3,6%), ОСДП (3,2%), "Байтақ" (2,8%). Доля респондентов, готовых проголосовать "против всех", составила 2,6%. Более 1/5 опрошенных (22,8%) еще не определились в своих партийных предпочтениях.

Большинство избирателей выступает за политический плюрализм: за представленность в нижней палате пяти и более партий – 27,8%, четырех – 6,6%, трех – 16,8%, двух – 12%.

Социологическое исследование методом телефонного опроса проведено Исследовательским институтом "Общественное мнение" с 25 по 28 января текущего года на собственные средства института. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения - Астана, Алматы и Шымкент. Погрешность составляет ±2,8%. Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК №ОСК-08-18/103И от 24 января 2023 года.