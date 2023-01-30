Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более половины опрошенных казахстанцев намерены пойти на парламентские выборы

Более половины опрошенных казахстанцев намерены пойти на парламентские выборы Фото: Zakon.kz
Исследовательский институт "Общественное мнение" 25-28 января 2023 года провел телефонный опрос.

Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составил 53,3%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (39%) и скорее всего будет голосовать (14,3%). Этот уровень электоральной явки в целом одинаков во всех группах, независимо от пола, возраста и материального положения.

Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, вы бы приняли в них участие?"

В совокупности 34,6% респондентов скорее не будут (11,5%) и не намерены (23,1%) голосовать. Доля неопределившихся – 12,1%.

Среди намеренных голосовать на внеочередных парламентских выборах 48,6% твердо намерены поддержать кандидатов от партии Amanat. По данным опроса, порог в 5% на сегодняшний день удается преодолеть партиям "Ауыл" (6,2%), "Акжол" (5,4%).

Другим партиям еще предстоит заручиться поддержкой электората: НПК (4,8%), Respublica (3,6%), ОСДП (3,2%), "Байтақ" (2,8%). Доля респондентов, готовых проголосовать "против всех", составила 2,6%. Более 1/5 опрошенных (22,8%) еще не определились в своих партийных предпочтениях.

Большинство избирателей выступает за политический плюрализм: за представленность в нижней палате пяти и более партий – 27,8%, четырех – 6,6%, трех – 16,8%, двух – 12%.

Социологическое исследование методом телефонного опроса проведено Исследовательским институтом "Общественное мнение" с 25 по 28 января текущего года на собственные средства института. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения - Астана, Алматы и Шымкент. Погрешность составляет ±2,8%. Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК №ОСК-08-18/103И от 24 января 2023 года.

Читайте также

В Казахстане утвердили новые правила регистрации обращений казахстанцев в госорганы

Дождь, снег, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 31 января

В Минфине рассказали, как будут проверять желающих стать банкротами

Айсулу Омарова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления