В Казахстане утвердили новые правила регистрации обращений казахстанцев в госорганы

Генеральный прокурора РК приказом от 4 января 2023 года утвердил Правила регистрации, учета обращений, поступающих в госорганы, органы местного самоуправления, юрлица со стопроцентным участием государства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что обращение, сообщение, запрос, отклик и предложение, поступившие субъекту, подлежат регистрации в ИАС "Электронные обращения".

Отказ в приеме обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения не допускается.

Прием и регистрация устных обращений, сообщений, запросов, откликов и предложений осуществляется при непосредственном обращении заявителя к субъекту. Регистрация осуществляется автоматически.

Регистрационный номер обращению, сообщению, запросу, отклику и предложению присваивается в сквозном порядке только один раз, при первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера.

Буквенный индекс присваивается для обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения в следующем порядке:

"ЖТ" - от физического лица;

- от физического лица; "ЗТ" - от юридического лица;

- от юридического лица; "АН" - анонимное обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение;

- анонимное обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение; "ҰЖ" - коллективное обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение.

В уникальном номере первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр – порядковый номер.

После регистрации в ИАС "Электронные обращения" по каждому обращению, сообщению, запросу, отклику и предложению заявителю выдается талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов, должности лица, принявшего обращение, сообщение, запрос, отклик и предложение.

Талон содержит уникальный номер, в котором первой парой обозначается год регистрации, второй парой – месяц регистрации, третьей парой – день регистрации, следующие восемь цифр – порядковый номер.

При поступлении обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения через "ящики для жалоб и заявлений", сведения, содержащиеся в талоне, направляются на абонентский номер сотовой связи или электронный адрес при их отражении в обращении, сообщении, запросе, отклике и предложении.

В случае отсутствия в обращении, сообщении, запросе, отклике и предложении абонентского номера сотовой связи или электронного адреса талон заявителю не направляется.

Не подлежат учету:

служебные документы, поступившие из одного государственного органа в другой;

поручения и указания вышестоящего органа;

предложения, содержащие рекламу;

обращения по вопросам оказания государственных услуг, за исключением обращений, предусмотренных в законе "О государственных услугах";

обращения, сообщения, ходатайства порядок рассмотрения, которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 18 января 2023 года.