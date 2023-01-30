В Казахстане утвердили новые правила регистрации обращений казахстанцев в госорганы
Так, говорится, что обращение, сообщение, запрос, отклик и предложение, поступившие субъекту, подлежат регистрации в ИАС "Электронные обращения".
Отказ в приеме обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения не допускается.
Прием и регистрация устных обращений, сообщений, запросов, откликов и предложений осуществляется при непосредственном обращении заявителя к субъекту. Регистрация осуществляется автоматически.
Регистрационный номер обращению, сообщению, запросу, отклику и предложению присваивается в сквозном порядке только один раз, при первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера.
Буквенный индекс присваивается для обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения в следующем порядке:
- "ЖТ" - от физического лица;
- "ЗТ" - от юридического лица;
- "АН" - анонимное обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение;
- "ҰЖ" - коллективное обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение.
В уникальном номере первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр – порядковый номер.
После регистрации в ИАС "Электронные обращения" по каждому обращению, сообщению, запросу, отклику и предложению заявителю выдается талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов, должности лица, принявшего обращение, сообщение, запрос, отклик и предложение.
Талон содержит уникальный номер, в котором первой парой обозначается год регистрации, второй парой – месяц регистрации, третьей парой – день регистрации, следующие восемь цифр – порядковый номер.
При поступлении обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения через "ящики для жалоб и заявлений", сведения, содержащиеся в талоне, направляются на абонентский номер сотовой связи или электронный адрес при их отражении в обращении, сообщении, запросе, отклике и предложении.
В случае отсутствия в обращении, сообщении, запросе, отклике и предложении абонентского номера сотовой связи или электронного адреса талон заявителю не направляется.
Не подлежат учету:
- служебные документы, поступившие из одного государственного органа в другой;
- поручения и указания вышестоящего органа;
- предложения, содержащие рекламу;
- обращения по вопросам оказания государственных услуг, за исключением обращений, предусмотренных в законе "О государственных услугах";
- обращения, сообщения, ходатайства порядок рассмотрения, которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством РК.
Приказ вводится в действие с 18 января 2023 года.