Новые правила регистрации иммигрантов утвердило МВД

Министр внутренних дел РК приказом от 17 ноября 2025 года утвердил Правила регистрации иммигрантов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что иммигранты, прибывающие в Казахстан из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в органах внутренних дел РК не позднее 30-го календарного дня со дня пересечения государственной границы республики, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

Для регистрация в органах внутренних дел РК иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: фамилия, имя, отечество, дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), адрес временного пребывания (проживания).

После внесения сведений лицо, предоставляющее место для пребывания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.

После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.

Основания для отказа в регистрации иммигранта в ИС МП:

установление недостоверности сведений, представленных иммигрантом для регистрации;

нарушение иммигрантом срока пребывания в Казахстане;

отказ лица, предоставляющего место для пребывания, в регистрации иммигранта по заявленному адресу.

При изменении адреса иммигрантом самостоятельно в течение пяти рабочих дней производится регистрация по новому адресу пребывания.

При регистрации по новому месту пребывания снятие с прежнего адреса осуществляется автоматически.

Указывается, что регистрация иммигрантов в Казахстане по месту пребывания осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.