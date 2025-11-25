#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Право

Новые правила регистрации иммигрантов утвердило МВД

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:56 Фото: freepik
Министр внутренних дел РК приказом от 17 ноября 2025 года утвердил Правила регистрации иммигрантов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что иммигранты, прибывающие в Казахстан из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в органах внутренних дел РК не позднее 30-го календарного дня со дня пересечения государственной границы республики, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

Для регистрация в органах внутренних дел РК иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: фамилия, имя, отечество, дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), адрес временного пребывания (проживания).

После внесения сведений лицо, предоставляющее место для пребывания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.

После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.

Основания для отказа в регистрации иммигранта в ИС МП:

  • установление недостоверности сведений, представленных иммигрантом для регистрации;
  • нарушение иммигрантом срока пребывания в Казахстане;
  • отказ лица, предоставляющего место для пребывания, в регистрации иммигранта по заявленному адресу.

При изменении адреса иммигрантом самостоятельно в течение пяти рабочих дней производится регистрация по новому адресу пребывания.

При регистрации по новому месту пребывания снятие с прежнего адреса осуществляется автоматически.

Указывается, что регистрация иммигрантов в Казахстане по месту пребывания осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
МВД изменило правила регистрации казахстанцев
11:44, 20 ноября 2025
МВД изменило правила регистрации казахстанцев
В Казахстане утвердили новые Правила регистрации населения
10:00, 14 сентября 2024
В Казахстане утвердили новые Правила регистрации населения
МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения
11:48, 08 сентября 2025
МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: