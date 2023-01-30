Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снизился на торгах 30 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,92 тенге, снизившись еще на 0,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,20 тенге (+0,75).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,04 тенге, рубля – 6,65 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461 тенге, евро – по 498-502,56 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,91%, до 85,61 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,10%, до 78,80 долларов за баррель.

Читайте также

В Минфине рассказали, как будут проверять желающих стать банкротами

Курсы валют в обменниках Казахстана на 30 января

Финпирамида "LV FORCE": сумма ущерба составляет более 147 млн тенге

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления