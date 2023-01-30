Курс доллара снизился на торгах 30 января
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,92 тенге, снизившись еще на 0,52 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,20 тенге (+0,75).
Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,04 тенге, рубля – 6,65 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461 тенге, евро – по 498-502,56 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 января.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,91%, до 85,61 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,10%, до 78,80 долларов за баррель.
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