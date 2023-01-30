Курс доллара снизился на торгах 30 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,92 тенге, снизившись еще на 0,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,20 тенге (+0,75).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,04 тенге, рубля – 6,65 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461 тенге, евро – по 498-502,56 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,91%, до 85,61 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,10%, до 78,80 долларов за баррель.