Социально значимые продукты в Казахстане продолжают расти в цене

Продовольственную инфляцию в Казахстане пока обуздать не удается. Хотя на некоторые социально значимые продукты питания цены немного снизились, но их явное меньшинство. А на львиную долю цены, наоборот, идут вверх, причем по некоторым позициям ставят антирекорды.

Ситуацию на рынках изучали корреспонденты Zakon.kz.



В рамках традиционного обзора цен мы рассмотрели предложения в разных регионах Казахстана. Ассортимент все так же богат, а вот цены сограждан уже не радуют.

В Астане практически в два раза подорожал лук, выросли цены на морковь и мясо

Рекорд по росту цены в столице поставил репчатый лук, подорожав практически в два раза. Если две недели назад он стоил 210 тенге за кг на рынке и 250 тенге – на магазинных прилавках, то сейчас – 350 и 420 тенге, соответственно.

Говядина прибавила в цене в супермаркете 400 тенге и стоит 3200 за кг, а на рынке осталась на прежнем уровне – 2400. Но в магазине продают мякоть, а на рынке – мясо с костью. Конина стоила 2800 тенге и на рынке, и в супермаркете, сейчас же – 3000 в первом случае и до 3500 – во втором.

В супермаркетах и магазинах у дома хлеб "столичный" вырос в цене с 250 до 280 тенге, а на рынках – со 150 до 220 тенге. Зато мука осталась на уровне двухнедельной давности: в магазине стоит 450 тенге за кг, а на рынке – 500.

Вновь подорожали куриные яйца высшей категории – с 650 до 700 тенге за десяток как на рынках, так и в магазинах.

Куриное филе везде продавалось за 2200 тенге за кг, а сейчас в супермаркетах оно стоит 2700, но на рынке – все те же 2200 тенге.

Цены на сахар не изменились: 600 тенге за кг в супермаркете и 550 тенге – на рынке.

Рис "Баракат" в супермаркете резко подорожал с 700 до 850 тенге за кг, зато на рынке по- прежнему стоит 600 тенге.

Гречка осталась на прежнем уровне и стоит 600 тенге за кг в магазинах и 500 – на рынке.

Картофель в супермаркете подешевел с 250 до 220 тенге за кг, но на рынке вырос со 170 до 200 тенге. Здесь был один из самых больших ценовых разрывов между базарными и магазинными прилавками, который в итоге сократился.

Морковь после недавнего снижения снова выросла в цене: на рынке – со 120 до 180 тенге за кг, а в супермаркете – со 150 до 255.

Белокочанная капуста на рынке стоит 170 тенге за кг, а в супермаркете – 220.

Масло подсолнечное прибавило в цене 20-50 тенге и стоит 1420 тенге за литр в магазинах и 1400 – на рынке.

Молоко жирностью 3,2% сейчас стоит 450 тенге в супермаркете и 350 тенге – на рынке против 450 и 320, соответственно, ранее.

В Алматы цены на некоторые овощи и ряд других продуктов пошли вниз

Цена на картофель осталась прежней – 299 тенге за кг. Зато многие овощи немного подешевели: морковь – со 169 до 163 тенге, капуста – с 99 тенге до 95, лук репчатый – с 99 до 97 тенге за кг.

Стоимость на хлебопекарную муку первого сорта (2 кг) от местного производителя осталась без изменения – 853 тенге.

Ценник на гречневую крупу на этой неделе снизился. Так, килограмм крупы на развес вместо 635 тенге предлагают за 564. Упаковка 800 г продается за 799 тенге.

Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес осталась прежней, его можно купить за 519 тенге.

400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства раньше продавали за 367 тенге, сейчас можно найти и за 357.

Цена на яйца нестабильна. Десяток яиц категории "отборные" можно приобрести за 565, 689 и 724 тенге, в зависимости от производителя.

Цена на подсолнечное рафинированное масло осталась прежней: литровая бутылка от казахстанских производителей стоит от 962 до 1019 тенге.

Мясо говядины, как и две недели назад, стоит 5000 тенге за кг. Цена на куриное мясо тоже не изменилась: в зависимости от того, грудинка это, окорочка или бедра, варьируется от 1170 до 2922 за кг. Тушка целиком обойдется в сумму от 1329 тенге за кг.

Цена на сахар периодически меняется – на этой неделе килограмм стоит 544 тенге.

180 г натурального сливочного масла предлагается от 927 тенге и выше, как и ранее. Спред можно купить дешевле – от 319 тенге, в зависимости от производителя.

Цены на молоко в мягкой упаковке начинаются от 340 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой – от 519 до 649 за литр. Буханка социального хлеба стоит 83 тенге.

Килограмм сыра все так же можно купить от 4000 до 5000 тенге.

В Костанае овощи продолжают дорожать

Из пяти наименований овощей, включенных в список социально значимых товаров, за две недели в супермаркете подорожали четыре. Причем некоторые постепенно растут в цене еще с декабря 2022 года.

Заметнее всего подорожал репчатый лук. Он добавил к прежней стоимости сразу 46 тенге, и теперь кг можно купить за 255 тенге. Второе место заняла свекла, которая "накинула" к старой цене 30 тенге, – в результате долго державшийся ценник в 155 тенге сменился на 185.

Фото: Zakon.kz

Увеличилась и стоимость пакета молока жирностью 2,5%, произведенного на костанайском молочном заводе, причем произошел резкий скачок с 375 до 405 тенге. И это цена за товар в пленке, а тетрапакеты давно "перешагнули" отметку в 600 тенге.

Если говорить о подешевевших товарах, то их тоже четыре. Ценник на развесные макаронные изделия из стабфонда упал на 4 тенге и вернулся к значению конца декабря – 295 тенге.

Подешевели и куриные яйца, но не десяток, а лоток из 30 штук: две недели назад его продавали по 1495 тенге, теперь – по 1465 тенге. А вот цена десятка яиц осталась той же – 549 тенге от петропавловского производителя и 565 – от костанайского.

Несколько снизились цены на некоторые виды мяса. Стоимость куриных окорочков ранее начиналась с отметки 1123 тенге, теперь из-за проводимой акции с 1095 за кг.

На 100 тенге меньше стала начальная цена на свинину, которая теперь стоит от 1800 тенге за кг.

Муки на развес в момент посещения супермаркета не оказалось, зато двухкилограммовые пакеты стоят 639 тенге против 679 тенге две недели назад.

Из 16 анализируемых продуктов по семи наименованиям цены сохраняются стабильные. Развесные крупы, такие как гречка и рис, можно купить за 459 и 465 тенге, соответственно. На уровне конца 2022 года держится цена на местный развесной картофель – от 153 тенге за кг. Есть мытый овощ в сетке, который, как и в середине января, продают по 215 тенге.

Среди товаров со стабильной ценой: литровая бутылка подсолнечного масла по 953 тенге и кг сахара по 410 тенге.

Говядина, как и раньше, начинается с 2300 тенге за кг, но теперь продавцы предлагают купить и мякоть за 3200 тенге, и филе за 4000 тенге.

В Прикаспии падает цена на куриные яйца, но стоимость овощей и мяса растет

В магазинах Атырау – ценовой разнобой на одни и те же продукты. Ползет вниз стоимость куриных яиц, совсем недавно десяток первого сорта стоил 530 тенге, а теперь – 500-510 тенге. Яйца второго сорта коричневого цвета стоят 470 тенге.

Фото: Zakon.kz

"В такое время года цена на куриные яйца всегда падает, так что снижение – это временное явление", – пояснила владелица продуктового магазина Мария Насенова.

Куриные окорочка в магазинах, где есть полки с товарами стабилизационного фонда Атырауской области, продают по 1163 тенге за кило.

Цена мяса курицы выросла с 1500 тенге за кг неделей раньше до 1800. Килограмм сливочного масла российского производства остается на уровне 7000 тенге, а аналогичный отечественный продукт с маленьким сроком хранения – более 4000 тенге.

В крупных магазинах подорожала говядина: цена кг вырезки – 5300 тенге, тазобедренной части без кости – 3750 тенге. На рынках говядина дешевле – 2500-2600 тенге за кг, а косточки на бульон реально купить за 2000 тенге. Баранья лопатка стоит 3400 тенге за кило, баранья нога – 3850 тенге.

Цена на сахарный песок по прежнему 469 тенге за кг, хотя есть и дороже – по 785 тенге.

Примерно на 10% выросла стоимость весового риса и сейчас достигает 420 тенге за кило. Гречку продают чуть дешевле 500 тенге, а килограмм муки первого сорта – за 227 тенге.

"Немного снизились цены на продукты российского производства, а на казахстанские поднялись на 5-10%. Поставщики это связывают с тем, что отечественные производители молочной и колбасной продукции закупают сырье за границей за доллары, а его курс растет. На российский товар опять-таки влияет колебание валюты, курс рубля падает", – говорит Мария Насенова.

На 15 тенге подорожал хлеб-"кирпич" из муки первого сорта и теперь стоит 115 тенге. Самые дешевые макароны в упаковках по 400 г по-прежнему начинаются от 147 тенге, другие сорта подорожали до почти 380 тенге за такой же вес продукта.

Литровая бутыль подсолнечного растительного масла – от 865 тенге. 900-граммовый пакет молока жирностью 2,5% на торговых полках Стабилизационного фонда Атырауской области стоит за 395 тенге.

Дорожает картофель, на ценниках значатся 220-290 тенге за кг. Скачет цена на лук, его продают от 150 до 300 тенге. Капуста стоит 230 тенге, аналогичная цена у моркови.

В Усть-Каменогорске дорожает все, кроме курятины и яблок

Жители города жалуются на постоянный рост цен на все, включая не только товары первой необходимости, но и деликатесы. Хотя до предновогодних цифр конца декабря 2022 еще не добрались, но все идет к тому.

Так, значительно подорожали куриные яйца. Десяток стоит не меньше 640-650 тенге, хотя еще на прошлой неделе можно было купить его и за 620 тенге.

Стоимость сахара еще в начале января не превышала 625 тенге, сейчас подросла на 20-25 тенге.

Растет в цене вся молочная продукция. Молоко в мягкой упаковке можно найти за 380 тенге за литр, хотя еще неделю назад его стоимость была от 350 до 355 тенге. Кефир стоит не менее 530 тенге за литр.

Заметно подорожал хлеб. Булку белого можно купить за 120-140 тенге, цена нарезного в упаковке доходит до 260 тенге.

Стоимость килограмма сыра "Мааздам" местного производителя за две недели выросла с 6060 до 6160 тенге, причем, как отмечают покупатели, только за январь это третье повышение цены.

Фото: Zakon.kz

"Мы давно не берем сыр даже по полкилограмма, очень дорого выходит. Вот сейчас я попросила отрезать мне кусочек на 300 г. Колбаски еще думаю купить, но тоже придется экономить – подорожала. На прошлой неделе я брала рулет "Московский" за 2850 тенге, сейчас он уже 3400, а колбасные изделия белорусского производства, которые мы раньше всегда брали, и вовсе сейчас недосягаемы для нас. Стоимость палочки полукопченой колбасы доходит до 6500-7000 тенге", – говорит жительница Усть-Каменогорска Ольга Семенина.

А вот курятина немного подешевела, отмечает женщина. По ее словам, еще на прошлой неделе курица, бедро и крылья куриные стоили на 10-12% дороже, сейчас, соответственно, 1380, 1860 и 2010 тенге за кило.

Стабильны ценники на различные крупы. Самые низкие цены на этот товар – в социальных отделах. Здесь, к примеру, гречка стоит 485 тенге, а в магазине ее цена доходит и до 550 тенге, рис – от 515 до 605 тенге за кг, а в супермаркетах ценник увеличен минимум на 130 тенге.

Примерно на одной отметке держится цена мяса. Так, килограмм говядины стоит от 2200 до 3500 тенге, мякоть свинины – в районе 2600 тенге, фарш свино-говяжий – 2450-2500 тенге, говяжий и свиной – по 2600 тенге.

Литровая бутылка подсолнечного масла казахстанского производства в Усть-Каменогорске стоит от 970 тенге до 1200.

На 10-15 тенге выросла стоимость овощей. За килограмм картофеля придется отдать 180 тенге, столько же будет стоить лук, а в некоторых магазинах и капуста. А вот цена на яблоки и мандарины не меняется. На протяжении месяца они стоят, соответственно, 650 и 190 тенге за кг.

Стабильно высока цена на рыбу. Стейки семги стоят в районе 8000 тенге за кг на рынке, а в магазине – до 10 500, замороженная скумбрия – 2300 за кило, минтай – 1700, а филе местного судака – 3500 тенге.

В Актобе жалуются на дороговизну молока, круп и части овощей

Даже по официальным данным, опубликованным на сайте Бюро нацстатистики АСПиР РК, с начала 2023 года стоимость корзины социально значимых продовольственных товаров в Актюбинской области увеличилась на 0,7%, или на 24,4% в годовом выражении.

В третьей декаде января резко выросла цена на молочную продукцию. В частности, это касается молока и кефира 2,5% жирности от местного производителя в мягкой упаковке типа "финпак", которая является социально значимой. В фирменных киосках молочной компании еще пару недель назад их продавали по 245 и 265 тенге за литровый пакет. В сетях супермаркетах – 250 и 273 тенге, соответственно. Однако с 20 января в одной из сетей цена в розницу поднялась более чем на 60% – 403 и 437 тенге. Однако в другой сети, подписавшей меморандум с акиматом Актобе о сдерживании цен на СЗПТ, цена заметно ниже: 367 и 399 тенге, соответственно. В фирменных киосках – 370 и 400 тенге за литр.

Стоит отметить, что и вся линейка продукции местной молочной компании подросла на 7-10%.

Цена на масло сливочное 72,5% жирности той же компании в супермаркетах доходит до 2070 тенге за 500-граммовый контейнер.

Как уверяют в Управлении предпринимательства Актюбинской области, с местным производителем идут переговоры о снижении цены на данные виды продовольствия. Актюбинская молочная компания в рамках социальной ответственности бизнеса якобы в течение последних пяти лет не повышала цену на молоко и кефир в мягкой упаковке, но, по уверениям представителей производителя, выросли в цене сырье, упаковочный материал и другое.

Подорожал репчатый лук, который сейчас в сетях стоит до 195 тенге за кг против 159 тенге декадой ранее. Есть лук местного производителя, цена на который в течение прошлой недели выросла со 148 до 168 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Цены на развесной творог 9% жирности не изменились. Его можно приобрести по 1450 тенге за кило, или по 753 тенге за 420-граммовую упаковку, что составляет уже 1793 тенге за килограмм.

Подорожал картофель, который в сетях предлагают до 189 тенге, а в магазинах у дома и на рынках цена зашкаливает за 200 тенге за кило. От местного производителя дешевле – от 135 тенге за кг, но качество намного хуже.

Выросла в цене капуста с 99-105 тенге за килограмм до 110-129 тенге в супермаркетах и до 250 тенге – на рынках.

Привозную морковь реализуют от 179 тенге за килограмм, а местного производителя – от 115 тенге за килограмм.

Остается стабильной цена на куриное мясо и говядину. Кур костанайского производителя реализуют в Актобе в сетях ритейлеров в розницу по цене 1282-1348 тенге за килограмм. Куриные окорочка в зависимости от производителя и торговой сети можно приобрести от 987 до 1081 тенге за кило.

Говядину на кости на рынках, если хорошо поторговаться, можно купить по 2500 тенге за килограмм. Мякоть – от 3000 тенге за кило.

Не изменились цены на сахар – от 415 тенге за кг, гречку – 441-464 тенге, муку I сорта – 215-240 тенге за килограмм. Это развесной товар, реализуемый в розницу в крупных торговых сетях.

Развесные рожки в сетях продают по цене 265-268 тенге за кило. В крупных сетях ритейлеров куриные яйца I категории предлагают от 437 до 567 тенге за десяток, а в магазинах у дома – по 550-600.

Цена на рис доходит до 486 тенге за килограмм.

Стоимость подсолнечного масла начинается от 725 тенге за литр.

В Уральске овощи выгоднее покупать в супермаркетах, но люди по привычке идут на рынок

Цены на социально значимые продовольственные товары в ЗКО и городе Уральске пока стабильны. Овощи и бакалея на полках в супермаркетах дешевле, но жители все равно идут за овощами.

Рыночные цены на баранину и говядину по сравнению с декабрем 2022 года остались прежними: говядина – 2300 за кило, баранина – 2300-2400 тенге. Также стабильна цена на свинину – 2300-2350 тенге. В магазинах мясо дороже на 100-200 тенге.

Куриное филе и на рынках, и в супермаркетах продают по 2100 тенге, крыло – 1400, бедра – по 1500 тенге за килограмм.

Цены на крупы сильно различаются в зависимости от места продажи. Например, в супермаркете "Пешеход" гречка стоит 500 тенге за килограмм, в супермаркете "Лидер" – 539 тенге, а в супермаркете "Анвар" – 457 тенге. На рынках она же стоит 500-560 тенге за кг.

Почти такая же ситуация со всеми остальными социально значимыми товарами, то есть нет резкого удорожания или удешевления по сравнению с началом года. Рис на рынках и в магазинах стоит от 358 тенге за килограмм, а шлифованный – до 420 тенге. Килограмм сахара – 440-450 тенге на рынках. По словам продавцов, за последние три недели цена упала с 480 до 450 тенге, но это понижение якобы сезонное.

Картошка, морковь и лук продаются на уральских рынках по 180 тенге за килограмм, и у прилавков выстраиваются очереди. Однако в гипермаркетах эти же овощи качеством не хуже стоят дешевле примерно на 30-40 тенге.

Фото: Zakon.kz

"На рынках много перекупщиков, они добавляют свои 15% сверху. Если сравнить цены по бакалее, овощам и фруктам, то даже дешевле выходит в супермаркетах", – сказал директор Департамента торговли ЗКО Бакдаулет Ибраимов.

Ибраимов отметил, что если раньше овощи в супермаркетах были хуже по качеству, чем на рынках, то сейчас эта ситуация изменилась, потому что производители свой товар поставляют напрямую в магазины.

В Павлодарской области снизились цены на сахар и часть круп.

Подорожание кормов для скота повлекло за собой рост цен продукции животноводства. Литр молока в мягкой упаковке жирностью 2,5% еще месяц назад стоил 330 тенге, а сейчас его продают за 370. За литр 3,2% продукта должны будут заплатить уже 400 тенге.

200-граммовая упаковка сметаны обойдется сегодня покупателям в 380 тенге, а раньше за нее просили 340 тенге. Что касается сыра, самый дешевый сорт "Гауда" стоит 4840 за кг.

Цены на овощи пока стабильны. Картофель стоит 150 тенге за кг, морковь торгуется по 120 тенге, капуста – 130 тенге, а вот за лук просят уже 260 тенге вместо прошлогодних 200 тенге.

Фото: Zakon.kz

Медленно, но верно растут цены на яйца. Десяток яиц первой категории с 500 тенге подорожал до 550, а "отборные" – с 550 до 590 тенге.

Некоторые товары подешевели. Цена на развесную гречку начинается с 429 тенге за кг, хотя в прошлом месяце она была на 120 тенге дороже. За фасованный продукт просят столько же, сколько и раньше, – 710 тенге.

На 40 тенге до 479 тенге за кг подешевел сахар.

В прежнем ценовом диапазоне осталось подсолнечное масло, за литровую упаковку которого по-прежнему просят 970 тенге.

Цены на мясные товары тоже могут похвастаться стабильностью. Говядина и баранина – от 2400 до 2900 тенге за кг, мясо птицы – в диапазоне 1800-2000 тенге за кг.

В Петропавловске дефицит местного картофеля, а привозной дорожает.

Здесь дорожают исключительно продукты местного производства, которые самые востребованные. Многие аналогичные импортные товары – муку, мясо, макароны – местные жители вообще обходят стороной, невзирая на более низкую цену.

Куриные яйца высшей категории стоят 676 тенге за десяток, первой – 639 тенге, второй – 632 тенге. В итоге десяток каждого сорта подорожал сразу примерно на 90 тенге.

В магазинах у дома все чаще продают яйца без привычных штампов с указанием категории и производителя. На вид яйцо очень мелкое, для рецептов хозяйкам приходится использовать его в соотношении с нормальными яйцами 2:1. Если две недели назад такой товар продавали по 300 тенге, сейчас – 490 тенге. Крупное яйцо высшей категории сейчас в таких торговых точках найти сложно.

Самые ходовые макаронные изделия местного производителя с 355 тенге подорожали до 410.

Цена двухкилограммового пакета муки выросла примерно на 10%, и сейчас популярные марки стоят в пределах 715 тенге за 2 кг.

Говядина также дорожает. Бюджетная грудинка с косточкой стала дороже на 30% и стоит 2500 тенге. На ту же треть примерно стала дороже и хребтовая вырезка, дойдя в цене до 3700 за килограмм.

Настоящей проблемой остается ситуация с картофелем, потому что местного на прилавках нет.

"Североказахстанский картофель – самый вкусный, у нас же чернозем. Но мало сейчас сажают. Фермеры урожай держат в зимних погребах, ждут весеннюю цену. Им нужно труды свои окупить, солярку дорогую окупать. Нет на рынке сейчас у нас местной картошки. Весной будет. Цену – не знаю даже. Пока только привозная, на всем базаре нет другой", – Газис Умралиев, предприниматель.

Фото: Zakon.kz

В результате даже привозной картофель неприглядного вида со 110 тенге за кг поднялся до 140.

Сметана популярных местных марок подорожала на 35% и стоит около 1000 тенге за пол-литра. Зато стоимость молока и кисломолочной продукции остается прежней.

В Семее цены пошли вниз, но не по всем позициям

Пока стабильно высокими здесь остаются цены на овощи. Морковь, как и две недели назад, стоит 140 тенге, капуста практически весь январь держится на отметке 150 тенге, а картофель – все те же 180 тенге и выше за кг. Самые дорогие овощи в Семее – это лук по 230-240 тенге и свекла, цена которой перевалила уже отметку в 250 тенге.

Цена на мясо в Семее остается неизменной вот уже более года – баранина и говядина стоят примерно 2400-2700 за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка, причем ближе к вечеру можно сторговать и дешевле тенге на двести.

Килограмм курятины еще две недели назад можно было купить не дешевле, чем за 1350 тенге, а сейчас он вновь стоит 1090 тенге.

Упали в цене и куриные яйца. Еще пару недель назад десяток стоил 530 тенге, а кое-где и даже 650 тенге, а сегодня он продается уже по 480 тенге. Есть точки, где пытаются продавать по 550 тенге, но без особого успеха.

Небольшие изменения произошли в ценах на продукты бакалейного ряда. Килограмм риса на развес, который необходимо тщательно перебрать и потом три часа вымачивать, сегодня стоит 600 тенге. Столько же и гречка аналогичного качества. В середине января эти же продукты питания стоили 640 тенге.

Фото: Zakon.kz

На этот же товар в пачках цены стоят те же, только вес – другой. Там может быть 400-500 граммов вместо традиционного кило.

Значительно упала цена на сахар. Если еще 14 января он стоил 650 тенге, то теперь – 480-500 тенге за килограмм.

Цены на молоко пока остаются стабильными. Самое дешевое молоко в мягких тетрапакетах продается по 360 тенге за литр, а вот в коробках этот же объем стоит уже 540 тенге. У молочниц, привозящих молоко от собственных коров, можно купить по 300 тенге.

Стоимость растительного масла, державшаяся с самого сентября почти на одном и том же уровне, сегодня несколько снизилась. Это касается масла домашнего отжима: его продают на рынке по 700 тенге за литр. Заводской продукт стоит в диапазоне от 800 до 1000 тенге.

В Шымкенте местные боятся, что потолка цен еще не достигли.

В Шымкенте цены растут на многие наименования, в том числе и на овощи. Картофель на рынке стоит 240-280 тенге, а репчатый лук – 300 тенге за килограмм, хотя недавно оба вида покупателям предлагали по 180 тенге. В супермаркете картофель от 215 тенге.

Фото: Zakon.kz

Помидоры – 1200 тенге, а черри – 2800 тенге за кг. Огурцы – 1400 тенге

Масло сливочное литовское 82,5% жирности – 5000 тенге за кг, белорусское 82,5% – 4300, белорусское 72,5% – 2300, бишкекское 82,5% – 4000 тенге. Сливки – по 2200 тенге, кефир жирный – 450 тенге за литр, молоко по 400 тенге.

Стабильны цены на мясо, которое в изобилии. Говядина – от 2000 до 3500 тысяч тенге за кг, но можно купить и мясных обрезков для собак по 350 тенге.

Куриные окорочка стоят от 1200 до 1400 тенге за кг, расфасованная куриная мякоть – до 2000 тенге. Куриные яйца – от 60 до 85 тенге за штуку.

Немного подешевело растительное масло, хотя не все и не везде. Две недели назад пятилитровая емкость стоила 3500 тенге, а сейчас – 3200.

Сахар на рынке стоит 460 тенге за кг, а в супермаркете – 512. Яблоки как на рынке, так и в супермаркете – от 350 до 500 тенге за кг.

Также в супермаркете пакетированное молоко 3.2% жирности стоит 907 тенге за литр, 2.5% от того же производителя – 852 тенге, а 1.5% жирности – 745. Популярное в народе молоко "Петропавловское", также разной степени жирности, от 536 до 570 тенге за пакет. При этом в пакетах не литр, а 900 мл.

Авторы: Оксана Скибан, Дарига Турысбекова, Таисия Колевид, Светлана Новак, Кира Мороз, Александр Сергеев, Талгат Умаров, Владимир Долгушев, Инна Литвиненко, Екатерина Гуляева, Сергей Павленко