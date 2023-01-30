Ертысбаев о партийных списках: Я уступлю свое место другим
Фото: amanatpartiasy.kz
На внеочередном Съезде НПК 30 января стало известно, чьи кандидатуры предлагают в депутаты Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что в ближайшее время они представят предвыборную программу, в которой будет четко обозначены контуры политики партии по защите интересов страны и ее народа.
"Нас спросят, какие кандидатуры мы предлагаем в Мажилис Парламента? Кто будет защищать права и интересы казахстанцев? И сумеют ли они это сделать? Я твердо уверен, что сумеют! Мы подбирали кандидатов в Мажилис Парламента из числа самых лучших и самых достойных партийцев". Ермухамет Ертысбаев
Список в депутаты Мажилиса Парламента по партийному списку Народной партии Казахстана из 52 кандидатов возглавил сам Ермухамет Ертысбаев.
"Партийный список возглавляю я. Мне многие журналисты задают вопросы о том, пойду ли я в мажилис. Я вам честно отвечу, если мы одержим победу - 35-40 депутатов - конечно, я пойду, чтобы в кратчайшие сроки реализовать наши планы. Но, существует понятие "адмресурс, вмешательство власти, чтобы оградить себя от электоральных сюрпризов. Поэтому, если фракция будет небольшая - 10-20 человек, то я уступлю свое место другому, а сам буду заниматься развитием партии". Ермухамет Ертысбаев
Из экс-депутатов мажилиса в список вошли Ирина Смирнова, Магеррам Магеррамов и Айкын Конуров, Александр Милютин и Гаухар Нугманова.
В списки также включены:
- Гаухар Танашева - руководитель КФ "Объединение Матерей Казахстана",
- Балжан Досмухамбетова - председатель Атырауского областного филиала НПК, Талгат Темирханов - заместитель Председателя НПК,
- Асылбек Нуралин - председатель РОО "Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков" Казпрофметалл",
- Нурсултан Шоканов - председатель Алматинского городского филиала НПК,
- Толеужан Жундыбаев - председатель Алматинского областного филиала НПК,
- Хаким Кушкалиев - независимый член Совета директоров "НИИ кардиологии и внутренних болезней",
- Жанат Бастаубаева - председатель Жамбылского областного филиала НПК,
- Мамтимин Махаметалев - член коллегии адвокатов г. Алматы,
- Тауфик Каримов - заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир,
- Кенжегул Сейтжан - генеральный секретарь ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола",
- Серик Керимбеков Суйгенбаевич - председатель Попечительского совета Фонда "СК NAMYS",
- Мусабек Алимбеков -Независимый директор АО "Bank RBK",
- Бекнур Кисиков - член Общественного совета Алматы,
- Куат Ергалиев - председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения "ARTSPORT.KZ",
- Калел Максутов - председатель Карагандинского областного филиала НПК,
- Асхат Асылбеков - заместитель председателя НПК,
- Ирыскельди Джандарбеков - заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана»,
- Гульбазар Медиева - руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института "Зеленый Мост",
- Эльмира Ауезова - доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби,
- Ермухан Жунисхан - председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК,
- Санат Курманбаев – адвокат,
- Сериккали Мукашев - заместитель Председателя НПК,
- Найля Аппасова - советник Председателя Народной партии Казахстана,
- Ергали Жумагулов - председатель СКО филиала НПК,
- Нурия Балтабайкызы - председатель "Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана",
- Кайрат Мусин - председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК,
- Ольга Березуцкая - сотрудник Костанайского филиала НПК,
- Әбдірашит Нияз - председатель Мангистауского областного филиала НПК,
- Зухра Камбарова - председатель Туркестанского областного филиала НПК,
- Мукан Мамытхан - заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК,
- Сергей Родионов - директор КГУ "Средняя школа №34",
- Марат Асанов - глава КХ "Мар-Эль", Вадим Ни - председатель попечительского совета ОФ "Социально-экологический фонд",
- Нурдаулет Оразханов - председатель Астанинского городского филиала НПК,
- Баймырза Умаров - заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК,
- Ислам Сұңқар - заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК,
- Раушан Жумабекова Бабуровна - сотрудник центрального аппарата НПК,
- Меруерт Газалиева Арстановна - проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Астана",
- Бакытбек Калжанов - генеральный директор ТОО "Management 125NS",
- Алия Кабдышева -директор ТОО "Сахлстрой",
- Нургуль Толегенова - председатель Кызылординского областного филиала РОО "ARTSPORT.KZ",
- Кахарман Жаксылык - председатель филиала НПК области Жетысу,
- Талгат Туремуратов - председатель Актюбинского областного филиала НПК,
- Сакен Арапбаев - заместитель генерального директора ТОО "Алматы Газ Казахстан",
- Рустем Капаров - главный специалист ТОО "Казахсмыс".
30 января единогласно утвердили список кандидатов от Народной партии Казахстана в депутаты Мажилиса Парламента по мажоритарной системе. В нее вошли 15 человек:
- Рустам Исаев - заместитель Председателя Правления в АО "Казахстанская Жилищная Компания"
- Бадигуль - директор ИП "Семсер";
- Нурали Аманжолов - президент Объединение Юридических Лиц "Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ";
- Ильяс Наргозиев - Аудитор НАО "Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога";
- Надир Курумбаев - директор филиала НАО ГК "Правительство для граждан" по ЗКО;
- Махмут Алипбергенов - советник генерального директора "Алтай Полиметалы";
- Ерулан Султангазин - директор ТОО "Ренегат";
- Вячеслав Носик - директор ТОО ПКФ "Рыбный мир";
- Омари Харбедия - директор ТОО "NK Cargo";
- Оралбек Ботбай Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам;
- Бакытжан Жунисов - директор ИП "Жасыл Аймақ"
- Аксана Каленова - старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО "ВК центр медиации и права "Альтернатива";
- Нуржан Сапаров - машинист подземного электровоза ТОО "Корпорация Казахмыс";
- Загит Жунусов - начальник ЦРМП РМЗ АО "АрселорМиталл Темиртау";
- Санболат Султанмахмет - директор крестьянского хозяйства.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ