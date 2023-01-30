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Ертысбаев о партийных списках: Я уступлю свое место другим

мажилис Фото: amanatpartiasy.kz
На внеочередном Съезде НПК 30 января стало известно, чьи кандидатуры предлагают в депутаты Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что в ближайшее время они представят предвыборную программу, в которой будет четко обозначены контуры политики партии по защите интересов страны и ее народа.

"Нас спросят, какие кандидатуры мы предлагаем в Мажилис Парламента? Кто будет защищать права и интересы казахстанцев? И сумеют ли они это сделать? Я твердо уверен, что сумеют! Мы подбирали кандидатов в Мажилис Парламента из числа самых лучших и самых достойных партийцев". Ермухамет Ертысбаев

Список в депутаты Мажилиса Парламента по партийному списку Народной партии Казахстана из 52 кандидатов возглавил сам Ермухамет Ертысбаев.

"Партийный список возглавляю я. Мне многие журналисты задают вопросы о том, пойду ли я в мажилис. Я вам честно отвечу, если мы одержим победу - 35-40 депутатов - конечно, я пойду, чтобы в кратчайшие сроки реализовать наши планы. Но, существует понятие "адмресурс, вмешательство власти, чтобы оградить себя от электоральных сюрпризов. Поэтому, если фракция будет небольшая - 10-20 человек, то я уступлю свое место другому, а сам буду заниматься развитием партии". Ермухамет Ертысбаев

Из экс-депутатов мажилиса в список вошли Ирина Смирнова, Магеррам Магеррамов и Айкын Конуров, Александр Милютин и Гаухар Нугманова.

В списки также включены:

  • Гаухар Танашева - руководитель КФ "Объединение Матерей Казахстана",
  • Балжан Досмухамбетова - председатель Атырауского областного филиала НПК, Талгат Темирханов - заместитель Председателя НПК,
  • Асылбек Нуралин - председатель РОО "Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков" Казпрофметалл",
  • Нурсултан Шоканов - председатель Алматинского городского филиала НПК,
  • Толеужан Жундыбаев - председатель Алматинского областного филиала НПК,
  • Хаким Кушкалиев - независимый член Совета директоров "НИИ кардиологии и внутренних болезней",
  • Жанат Бастаубаева - председатель Жамбылского областного филиала НПК,
  • Мамтимин Махаметалев - член коллегии адвокатов г. Алматы,
  • Тауфик Каримов - заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир,
  • Кенжегул Сейтжан - генеральный секретарь ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола",
  • Серик Керимбеков Суйгенбаевич - председатель Попечительского совета Фонда "СК NAMYS",
  • Мусабек Алимбеков -Независимый директор АО "Bank RBK",
  • Бекнур Кисиков - член Общественного совета Алматы,
  • Куат Ергалиев - председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения "ARTSPORT.KZ",
  • Калел Максутов - председатель Карагандинского областного филиала НПК,
  • Асхат Асылбеков - заместитель председателя НПК,
  • Ирыскельди Джандарбеков - заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана»,
  • Гульбазар Медиева - руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института "Зеленый Мост",
  • Эльмира Ауезова - доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби,
  • Ермухан Жунисхан - председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК,
  • Санат Курманбаев – адвокат,
  • Сериккали Мукашев - заместитель Председателя НПК,
  • Найля Аппасова - советник Председателя Народной партии Казахстана,
  • Ергали Жумагулов - председатель СКО филиала НПК,
  • Нурия Балтабайкызы - председатель "Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана",
  • Кайрат Мусин - председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК,
  • Ольга Березуцкая - сотрудник Костанайского филиала НПК,
  • Әбдірашит Нияз - председатель Мангистауского областного филиала НПК,
  • Зухра Камбарова - председатель Туркестанского областного филиала НПК,
  • Мукан Мамытхан - заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК,
  • Сергей Родионов - директор КГУ "Средняя школа №34",
  • Марат Асанов - глава КХ "Мар-Эль", Вадим Ни - председатель попечительского совета ОФ "Социально-экологический фонд",
  • Нурдаулет Оразханов - председатель Астанинского городского филиала НПК,
  • Баймырза Умаров - заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК,
  • Ислам Сұңқар - заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК,
  • Раушан Жумабекова Бабуровна - сотрудник центрального аппарата НПК,
  • Меруерт Газалиева Арстановна - проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Астана",
  • Бакытбек Калжанов - генеральный директор ТОО "Management 125NS",
  • Алия Кабдышева -директор ТОО "Сахлстрой",
  • Нургуль Толегенова - председатель Кызылординского областного филиала РОО "ARTSPORT.KZ",
  • Кахарман Жаксылык - председатель филиала НПК области Жетысу,
  • Талгат Туремуратов - председатель Актюбинского областного филиала НПК,
  • Сакен Арапбаев - заместитель генерального директора ТОО "Алматы Газ Казахстан",
  • Рустем Капаров - главный специалист ТОО "Казахсмыс".

30 января единогласно утвердили список кандидатов от Народной партии Казахстана в депутаты Мажилиса Парламента по мажоритарной системе. В нее вошли 15 человек:

  • Рустам Исаев - заместитель Председателя Правления в АО "Казахстанская Жилищная Компания"
  • Бадигуль - директор ИП "Семсер";
  • Нурали Аманжолов - президент Объединение Юридических Лиц "Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ";
  • Ильяс Наргозиев - Аудитор НАО "Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога";
  • Надир Курумбаев - директор филиала НАО ГК "Правительство для граждан" по ЗКО;
  • Махмут Алипбергенов - советник генерального директора "Алтай Полиметалы";
  • Ерулан Султангазин - директор ТОО "Ренегат";
  • Вячеслав Носик - директор ТОО ПКФ "Рыбный мир";
  • Омари Харбедия - директор ТОО "NK Cargo";
  • Оралбек Ботбай Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам;
  • Бакытжан Жунисов - директор ИП "Жасыл Аймақ"
  • Аксана Каленова - старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО "ВК центр медиации и права "Альтернатива";
  • Нуржан Сапаров - машинист подземного электровоза ТОО "Корпорация Казахмыс";
  • Загит Жунусов - начальник ЦРМП РМЗ АО "АрселорМиталл Темиртау";
  • Санболат Султанмахмет - директор крестьянского хозяйства. 


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