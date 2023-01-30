Ертысбаев о партийных списках: Я уступлю свое место другим

На внеочередном Съезде НПК 30 января стало известно, чьи кандидатуры предлагают в депутаты Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что в ближайшее время они представят предвыборную программу, в которой будет четко обозначены контуры политики партии по защите интересов страны и ее народа.



"Нас спросят, какие кандидатуры мы предлагаем в Мажилис Парламента? Кто будет защищать права и интересы казахстанцев? И сумеют ли они это сделать? Я твердо уверен, что сумеют! Мы подбирали кандидатов в Мажилис Парламента из числа самых лучших и самых достойных партийцев". Ермухамет Ертысбаев

Список в депутаты Мажилиса Парламента по партийному списку Народной партии Казахстана из 52 кандидатов возглавил сам Ермухамет Ертысбаев.

"Партийный список возглавляю я. Мне многие журналисты задают вопросы о том, пойду ли я в мажилис. Я вам честно отвечу, если мы одержим победу - 35-40 депутатов - конечно, я пойду, чтобы в кратчайшие сроки реализовать наши планы. Но, существует понятие "адмресурс, вмешательство власти, чтобы оградить себя от электоральных сюрпризов. Поэтому, если фракция будет небольшая - 10-20 человек, то я уступлю свое место другому, а сам буду заниматься развитием партии". Ермухамет Ертысбаев

Из экс-депутатов мажилиса в список вошли Ирина Смирнова, Магеррам Магеррамов и Айкын Конуров, Александр Милютин и Гаухар Нугманова.

В списки также включены:

Гаухар Танашева - руководитель КФ "Объединение Матерей Казахстана",

Балжан Досмухамбетова - председатель Атырауского областного филиала НПК, Талгат Темирханов - заместитель Председателя НПК,

Асылбек Нуралин - председатель РОО "Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков" Казпрофметалл",

Нурсултан Шоканов - председатель Алматинского городского филиала НПК,

Толеужан Жундыбаев - председатель Алматинского областного филиала НПК,

Хаким Кушкалиев - независимый член Совета директоров "НИИ кардиологии и внутренних болезней",

Жанат Бастаубаева - председатель Жамбылского областного филиала НПК,

Мамтимин Махаметалев - член коллегии адвокатов г. Алматы,

Тауфик Каримов - заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир,

Кенжегул Сейтжан - генеральный секретарь ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола",

Серик Керимбеков Суйгенбаевич - председатель Попечительского совета Фонда "СК NAMYS",

Мусабек Алимбеков -Независимый директор АО "Bank RBK",

Бекнур Кисиков - член Общественного совета Алматы,

Куат Ергалиев - председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения "ARTSPORT.KZ",

Калел Максутов - председатель Карагандинского областного филиала НПК,

Асхат Асылбеков - заместитель председателя НПК,

Ирыскельди Джандарбеков - заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана»,

Гульбазар Медиева - руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института "Зеленый Мост",

Эльмира Ауезова - доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби,

Ермухан Жунисхан - председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК,

Санат Курманбаев – адвокат,

Сериккали Мукашев - заместитель Председателя НПК,

Найля Аппасова - советник Председателя Народной партии Казахстана,

Ергали Жумагулов - председатель СКО филиала НПК,

Нурия Балтабайкызы - председатель "Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана",

Кайрат Мусин - председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК,

Ольга Березуцкая - сотрудник Костанайского филиала НПК,

Әбдірашит Нияз - председатель Мангистауского областного филиала НПК,

Зухра Камбарова - председатель Туркестанского областного филиала НПК,

Мукан Мамытхан - заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК,

Сергей Родионов - директор КГУ "Средняя школа №34",

Марат Асанов - глава КХ "Мар-Эль", Вадим Ни - председатель попечительского совета ОФ "Социально-экологический фонд",

Нурдаулет Оразханов - председатель Астанинского городского филиала НПК,

Баймырза Умаров - заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК,

Ислам Сұңқар - заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК,

Раушан Жумабекова Бабуровна - сотрудник центрального аппарата НПК,

Меруерт Газалиева Арстановна - проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Астана",

Бакытбек Калжанов - генеральный директор ТОО "Management 125NS",

Алия Кабдышева -директор ТОО "Сахлстрой",

Нургуль Толегенова - председатель Кызылординского областного филиала РОО "ARTSPORT.KZ",

Кахарман Жаксылык - председатель филиала НПК области Жетысу,

Талгат Туремуратов - председатель Актюбинского областного филиала НПК,

Сакен Арапбаев - заместитель генерального директора ТОО "Алматы Газ Казахстан",

Рустем Капаров - главный специалист ТОО "Казахсмыс".

30 января единогласно утвердили список кандидатов от Народной партии Казахстана в депутаты Мажилиса Парламента по мажоритарной системе. В нее вошли 15 человек:

Рустам Исаев - заместитель Председателя Правления в АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Бадигуль - директор ИП "Семсер";

Нурали Аманжолов - президент Объединение Юридических Лиц "Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ";

Ильяс Наргозиев - Аудитор НАО "Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога";

Надир Курумбаев - директор филиала НАО ГК "Правительство для граждан" по ЗКО;

Махмут Алипбергенов - советник генерального директора "Алтай Полиметалы";

Ерулан Султангазин - директор ТОО "Ренегат";

Вячеслав Носик - директор ТОО ПКФ "Рыбный мир";

Омари Харбедия - директор ТОО "NK Cargo";

Оралбек Ботбай Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам;

Бакытжан Жунисов - директор ИП "Жасыл Аймақ"

Аксана Каленова - старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО "ВК центр медиации и права "Альтернатива";

Нуржан Сапаров - машинист подземного электровоза ТОО "Корпорация Казахмыс";

Загит Жунусов - начальник ЦРМП РМЗ АО "АрселорМиталл Темиртау";

Санболат Султанмахмет - директор крестьянского хозяйства.



